Süper Lig'in ikinci haftasında oynanan Alanyaspor - Kasımpaşa maçının ardından her iki takımın teknik direktörü maçı değerlendirdi.



Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Kasımpaşa karşılaşmasını kazanmak istedikleri bir maç olarak değerlendirdi. Bulut, “Bunu başardığımızdan dolayı mutluyuz. Ama kolay olmadı. İlk yarı 1-0 öne geçtik ama biraz pozisyonlarımızda acele ettik ve bunun neticesinde de kaptırdığımız bir topla kontra ataktan gol yedik. Zaten Kasımpaşa çok iyi çıkan bir takım. Nitekim golü de öyle yedik. İkinci yarıda daha iyi bir oyun oynadık, kontrollüydük defansta. Yakaladığımız pozisyonları çok iyi değerlendirdik. 3 gol daha atarak maçı haklı olarak 4-1 kazandık" dedi.



“YAŞIMIZ 44 OLMASA BİZ DE OYNARDIK"



Haftayı da değerlendiren Bulut, “Yolumuza devam ediyoruz, 2'nci galibiyetimiz oldu. Galibiyetlerde herkes mutlu neşeli olur. Ama 4-1 kazanmamıza rağmen bizim yaptığımız ufak tefek hataları görmemiz gerekiyor. Çünkü her hafta üzerine koymamız gerekiyor ve daha az hata yapmamız gerekiyor. Önümüzdeki haftalarda bunu daha iyi düzeye getirerek minimum hata ile yolumuza devam ederiz. Stat güzel, zemin muhteşem. Yaşımız 44 olmasa biz de oynardık. Taraftar da muhteşemdi, 1-1 olunca da takımı desteklediler. Takımın 12'nci oyuncusu oldular. İnşallah bu şekilde devam ederiz" diye konuştu.



"BİRAZ DUYGUSALLIK YAŞAYACAĞIZ"



Bir gazetecinin haftaya eski takımı olan Yeni Malatyaspor ile oynayacakları hatırlatması üzerine Erol Bulut, “Sonuçta orada 2 yıl güzel bir süreç geçirdim. Başarılı 2 sezon oldu. Biraz duygusallık yaşayacağız ama sonuçta şu an Alanyaspor için çalışıyoruz. Her şeyimizi Alanyaspor için yapacağız. İnşallah haftaya oraya gittiğimizde mutlu bir şekilde döneriz" yanıtını verdi.



KASIMPAŞA CEPHESİ



Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş ise “Rakibimizi aldığı galibiyetten dolayı kutluyorum. Bizim için üzücü bir gece oldu. Oyunun ilk bölümünde daha doğru topa sahip olan, daha doğru oynayan takımdık. İlk yarının ikinci bölümünde çıkarken kaybettiğimiz toplar, önde tutamadığımız toplar kalemize atak olarak dönmeye başladı. Çünkü ön oyuncuları hızlı, becerikli oyuncular. Belki çıkarken doğru yerleşemediğimiz savunma pozisyonunda geriye düştük ama geçtiğimiz haftada olduğu gibi bireysel beceriyle hemen beraberliği yakaladık" dedi.



Alanyaspor'un ilk yarının son bölümünde ataklarını arttırdığını belirten Özdeş, şöyle devam etti: "Devre arası tekrar ilk yarının ilk bölümüne dönmek gerektiğini paylaştım oyuncularımla. Belki ikinci devreye daha iyi başlayan taraftık ama bu kez Alanya'nın etkin olmadığı dakikada bulduğu bir gol ve oyuncu değiştirmeyi düşündüğümüz bir andan 2-3 dakika sonra yediğimiz ikinci gol 3-1'e getirdi skoru. O dakikadan sonra 'oyunu tekrar döndürür müyüz' diye değişikliler yaptık. Koita'nın ayağında yaşadığı problemle oyun dışına çıkmasıyla Alanya takımı bilhassa ikinci yarı gollerin getirdiği coşkuyla daha istekli daha coşkuluydu. Bugün üretken olmamak, önde top tutamamak buna neden oldu diye düşünüyorum. Çünkü ön oyuncularım -bugün ligin ikinci haftası- ilk kez birlikte oynuyorlar. Ligin ilk haftalarında bu dalgalanmaları yaşamak çok doğal. Şimdi hemen başımızı kaldırıp önümüzdeki hafta kazanarak coşku düzeyimizi yukarı çıkarmak istiyoruz. Bunu gerçekleştirebilecek güçte takımım var."