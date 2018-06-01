Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
TSK: Kuzey Irak'ta 3 asker şehit oldu
Kuzey Irak'tan acı haber: 3...
Akşener: Bahçeli sandalye için adam vurur
Akşener: İkinci tura ben kalacağım
Kılıçdaroğlu: Yoksul ailelere, her ay bin lira yatıracağız
Kobilere faizsiz kredi vaadi
Erdoğan'dan Atatürk'ün mirasıyla ilgili açıklama
İstanbul'un Fethi kutlandı

Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu: "Yabancı sayının kesinlikle gözden geçirilmesi lazım"

"Kulüpler Birliği'nde hiçbir çalışma maalesef yok" "VAR adalet dağıtacaktır"  Ercan ATA / ANKARA,() Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Kulüpler iş birliği yapılarak döviz kurlarını belli bir seviyede sabit tutmak...

Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu: "Yabancı sayının kesinlikle gözden geçirilmesi lazım"

"Kulüpler Birliği'nde hiçbir çalışma maalesef yok"

"VAR adalet dağıtacaktır" 

Ercan ATA / ANKARA,()

Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Kulüpler iş birliği yapılarak döviz kurlarını belli bir seviyede sabit tutmak lazım. Sadece biz bunu yapamayız. Bunu öncelikle 5 büyük takım başlatması lazım" dedi.
Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Ankara'da gerçekleştirilen TFF Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 
Yabancı sayının kesinlikle gözden geçirilmesi gerektiğini ifade eden Çavuşoğlu, "Geçen sene ve bu sene döviz kurlarından dolayı kulüplerde ciddi zarar meydana geldi. Yabancı futbolcularla döviz üzerinden anlaşma yapılıyor. Bazı büyük kulüplerde ise yerli futbolcular bile döviz üzerinden anlaşma yapıyor. Bu konu hakkında bir çalışma yapılması lazım. Kulüpler Birliği'nde hiçbir çalışma maalesef yok. Göksel Gümüşdağ bıraktıktan sonra Birlikte bir çöküş oldu. Kulüpler iş birliği yapılarak döviz kurlarını belli bir seviyede sabit tutmak lazım. Sadece biz bunu yapamayız. Bunu öncelikle 5 büyük takım başlatması lazım. Döviz kurunda dolayı 22 milyon borcumuz ortaya çıktı. VAR Sistemi adalet dağıtacaktır" ifadelerini kullandı.
  
FOTOĞRAFLI

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Hasan Çavuşoğlu'nun açıklamaları
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325