Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu: "Yabancı sayının kesinlikle gözden geçirilmesi lazım"

"Kulüpler Birliği'nde hiçbir çalışma maalesef yok"

"VAR adalet dağıtacaktır"

Ercan ATA / ANKARA,()

Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Kulüpler iş birliği yapılarak döviz kurlarını belli bir seviyede sabit tutmak lazım. Sadece biz bunu yapamayız. Bunu öncelikle 5 büyük takım başlatması lazım" dedi.

Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Ankara'da gerçekleştirilen TFF Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yabancı sayının kesinlikle gözden geçirilmesi gerektiğini ifade eden Çavuşoğlu, "Geçen sene ve bu sene döviz kurlarından dolayı kulüplerde ciddi zarar meydana geldi. Yabancı futbolcularla döviz üzerinden anlaşma yapılıyor. Bazı büyük kulüplerde ise yerli futbolcular bile döviz üzerinden anlaşma yapıyor. Bu konu hakkında bir çalışma yapılması lazım. Kulüpler Birliği'nde hiçbir çalışma maalesef yok. Göksel Gümüşdağ bıraktıktan sonra Birlikte bir çöküş oldu. Kulüpler iş birliği yapılarak döviz kurlarını belli bir seviyede sabit tutmak lazım. Sadece biz bunu yapamayız. Bunu öncelikle 5 büyük takım başlatması lazım. Döviz kurunda dolayı 22 milyon borcumuz ortaya çıktı. VAR Sistemi adalet dağıtacaktır" ifadelerini kullandı.



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