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Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu'ndan geliri depremzedelere bağışlanacak Malatya maçına davet

SPOR 28.01.2020, 18:19
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Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu'ndan geliri depremzedelere bağışlanacak Malatya maçına davet
AYTEMİZ Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, bu hafta kendi evlerinde oynanacak Yeni Malatyaspor maçının tüm gelirlerini Elazığ'daki depremzedelere bağışlayacaklarını açıkladı. Başkan Çavuşoğlu, "Alanya'da herkesi, maça gelmeyenleri dahi mutlaka bu maça davet ediyorum. Alanya'nın örnek şehir olduğunu bir kez daha göstermelerini istiyorum" dedi.
Aytemiz Alanyaspor Kulübü, geçen günlerde sosyal medya hesaplarından 20'nci hafta evinde Yeni Malatyaspor ile karşılaşacakları maçın tribün gelirlerini Elazığ'da meydana gelen depremde evleri zarar gören depremzedelere bağışlanacağını duyurdu. Bugün de Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde konuyla ilgili açıklamada bulundu. Başkan Çavuşoğlu, depremde hayatını kaybeden vatandaşlara başsağlığı dilerken, yaralılara acil şifalar diledi.
"ÜZÜNTÜ HEPİMİZİN ÜZÜNTÜSÜ"
Başkan Çavuşoğlu, "Üzüntü hepimizin üzüntüsü, hepimiz çok üzüldük. Temennimiz inşallah böyle bir şeyin bir daha olmaması. Tabii ki can hepimizin canı, Türkiye'de birilerinin canı yanıyorsa hepimizin canı yanıyordur. Türk milleti olarak hepimiz çok üzüldük. Türk milleti çok duyarlıdır, gerçekten bir kez daha Türkiye'mizle gurur duyuyoruz. Türkiye'nin her yerinden gördüğünüz gibi çalışmalar, yardımlar tabii ki oluyor. Bizim de Alanyaspor camiası olarak zaten sosyal projelerim var, bu tür şeylere çok duyarlıyız. Biz de Alanya'da oynanacak olan Yeni Malatyaspor maçımızı depremzedelere bağışlama kararı almıştık. Kasımpaşa maçından sonra zaten bunu açıklamıştık" diye konuştu.
"ALANYA BİR BAŞKA"
Şehrin bu tarz konularda farklı bir duyarlılığa sahip olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, şöyle dedi: "Her yerde var ama özellikle hayırseverlik konusunda ya da yardım konusunda, destek konusunda Alanya'nın ayrı bir özelliği ve farklılığı vardır. Ben bu farklılığı da bu maçta göstereceklerine inanıyorum. Alanya'da herkesi, maça gelmeyenleri dahi mutlaka bu maça davet ediyorum. Alanya'nın örnek şehir olduğunu bir kez daha göstermelerini istiyorum. Burada hepimiz de buna destek olacağız. Bu önemli bir konu çünkü inşallah da öyle olacaktır. Maçtan sonra da gerekli kampanyadaki yapmamız gereken bağışı da inşallah hep birlikte yapacağız."
"LİGDE BULUNDUĞUMUZ YER ÖNEMLİ"
Süper Lig'in 20'nci haftasında evlerinde oynayacakları Yeni Malatyaspor maçının hazırlıkları ile ilgili de konuşan Başkan Çavuşoğlu, şunları söyledi: "Maçla alakalı hazırlıklarımız devam ediyor. Geçen hafta biliyorsunuz Kasımpaşa'dan çok önemli bir galibiyetle döndük hem kupa maçında tur atladık hem de ligde de galibiyetle döndük, 3 puanı hanemize yazdırdık. Ben teknik heyetimizi, futbolcularımızı tebrik ettim, bir kez daha sizin huzurunuzda tebrik ediyorum. Özellikle de İstanbul'a gelen taraftarlarımıza ve 90 dakika takımımızı, futbolcularımızı canı gönülden destekleyen bütün taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Onların her zaman gücünü hissetmek bizim için de önemli. İnşallah önümüzdeki Malatya maçında da aynı duyarlılığı herkesten bekliyoruz, göstereceklerine de inanıyoruz. Bu takım hepimizin, bu şehir hepimizin. Takımımızın geldiği nokta belli. Şu an ilk 5'in içerisindeyiz. Bu da küçümsenecek ya da önemsizleştirilecek bir durum değil. Bulunduğumuz yer de çok önemli. Burada hep beraber sizler de dahil olmak üzere emek sarf ediyoruz."
"KUPADA HER ŞEY OLABİLİR"
Ziraat Türkiye Kupası'ndaki (ZTK) hedefleri hakkında da konuşan Başkan Çavuşoğlu, "Kupa maçları hiç belli olmuyor. Kupada tur atlamama diye bir şey yok. Bugün Kırklarelispor'umuz, 2 tane Süper Lig takımını eleyerek buraya çıkıyorsa, futbolda her şey olabilir. Biz de sonuna kadar kupada da devam etmek istiyoruz. İnşallah tabii ki tur atlamak istiyoruz. İnşallah iyi ve güzel, zorlu maçlar olacak" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Hasan Çavuşoğlu görüntüsü
- Hasan Çavuşoğlu açıklama

　

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