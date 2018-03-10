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Alanya’da 'Goalball' heyecanı

Engin ANAK / ALANYA (Antalya), () Türkiye Görme Engelliler Federasyonu tarafından Antalya’nın Alanya ilçesinde düzenlenen 1’inci ve 2’nci Lig Erkekler Goalball Türkiye Şampiyonası müsabakaları başladı. 14 Mart Çarşamba günü sona...

Alanya’da 'Goalball' heyecanı

Engin ANAK / ALANYA (Antalya), ()

Türkiye Görme Engelliler Federasyonu tarafından Antalya’nın Alanya ilçesinde düzenlenen 1’inci ve 2’nci Lig Erkekler Goalball Türkiye Şampiyonası müsabakaları başladı.
14 Mart Çarşamba günü sona erecek şampiyonada 1’inci Lig müsabakaları Atatürk Spor Salonu'nda, 2’nci Lig müsabakaları ise 75’inci Yıl Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor.
Erkekler 1’inci Lig’de Yeni Mah. Bld. Gençlikspor, Goalball Spor Kulübü, Boğaziçi Gençlikspor, Göreneller Spor Kulübü, K.Maraş Ertuğrulgazi GS, Çankaya Bld. Gençlikspor, Yakutiye Gençlikspor, Nilüfer Bld. Gençlikspor, Manisa Spil Esk., K.Maraş Gençlikgücü takımları mücadele ediyor.
Erkekler 2’nci Lig’de de Manisa Gençlikspor, Adıyaman Gençlikspor, TUGED, Anadolu Engelliler SK, Mitat Enç Körler SK, TSK Reh. Merkezi Esk., Mevlana Esk., Yıldırım Bld. Altınokta Esk., Şehzadeler Esk., Osmanlı Gençlikspor takımları mücadele ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Müsabakalardan görüntüler

(FOTOĞRAFLI)

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