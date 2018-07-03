Alanya'dan Konya'ya Sultan Alaaddin'e bisikletle vefa turu

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde öğretmen Yasin Karadavut, Sultan Alaaddin Keykubat'ı anmak amacıyla "Alaiye'den Sultan Alaaddin'e Bisikletle Vefa Turu" adlı proje kapsamında Alanya'dan Konya'ya bisiklet turu düzenledi.Gençlere bisiklet sporunu sevdirmek ve Alanya'yı (Alaiye) fetheden Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat'ı anmak amacıyla düzenlenen "Alaiye'den Sultan Alaaddin'e Bisikletle Vefa Turu" kapsamında ilçede görev yapan ve aynı zamanda amatör bisiklet sporcusu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Yasin Karadavut, Alanya'dan yola çıkarak 3 günde 300 kilometre pedal çevirerek Konya'ya ulaşmayı planlıyor.3 GÜN SÜRECEKTurla ilgili Alanya Kaymakamlığı önünde basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Erdal Tamrak, Yasin Karadavut, meslektaşları ve yakınları katıldı. Tur hakkında bilgi veren Yasin Karadavut, "Tarihi ve doğal güzelliklere sahip ilçeyi zamanında fetheden Sultan Alaaddin'i anmak istiyoruz. Genç nesillerin yetişmesinde tarihi şuurun oluşması gerek. Bu amaçlar doğrultusunda çıktığım yolda 3 gün boyunca 300 kilometre yol kat edeceğim. Etabın ilk günü Akseki'de sona erecek, 2'nci gün Akseki-Seydişehir ve 3'üncü gün de Seydişehir-Konya güzergahıyla turu tamamlamayı planlıyorum" dedi.AMAÇ FARKINDALIKGençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Erdal Tamrak, "Sporun birlik, beraberlik ve güzelliğini gösteren bu turu aynı zamanda bir vefa yürüyüşü olarak adlandırabiliriz. Amacımız farkındalık yaratmak, bisiklet ve bisiklet sporuyla herkese her yere ulaşılabilirliği göstermek" diye konuştu.Öğretmen Yasin Karadavut, Konya'da Sultan Alaaddin Keykubat'ın türbesi ile Mevlana Türbesi'ni ziyaret ederek turu tamamlayacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Basın açıklamasından görüntü

- Yavuz Karadavut konuşması

- Erdal Tamrak konuşması

- Yavuz Karadavut'un bisikletle yola çıkışı

(FOTOĞRAFLI)