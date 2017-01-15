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Alanya'da Yol Bisikleti Yarışı yapıldı

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), () - ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde yerli ve yabancı 136 bisikletçinin katıldığı 1'inci Yol Bisikleti Yarışı düzenlendi. Alanya Belediyesi ve Cartier Tour tarafından düzenlenen Alanya 1'inci Yol Bisikleti Yarışı,...

Alanya'da Yol Bisikleti Yarışı yapıldı

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), () - ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde yerli ve yabancı 136 bisikletçinin katıldığı 1'inci Yol Bisikleti Yarışı düzenlendi.
Alanya Belediyesi ve Cartier Tour tarafından düzenlenen Alanya 1'inci Yol Bisikleti Yarışı, Türkiye, Kazakistan, Ukrayna, Azerbaycan, Beyaz Rusya ve Çin'den 100'ü yabancı 136 sporcunun katılımıyla yapıldı. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı ile protokol üyeleri Atatürk Anıtı önündeki yarış öncesi bisiklet sürdü. Daha sonra Yol Bisikleti Yarışı'nın startı verildi. Yarışta 9250 metre uzunluktaki parkurda büyük erkekler 12 tur, büyük kadınlar, genç erkekler ve kadınlar 8 tur yarıştı.
Yarış sonunda büyük kadınlarda Ukrayna National takımından Anna Nahirna birinci, aynı takımdan Viktoria Aliesieieva ikinci, Kazakistan Astana Women takımından Natalya Safutfdinova üçüncü oldu.
Büyük erkeklerde Torku Şeker takımından Batuhan Özgür birinci, Kazakistan'ın Astana Track takımından Sultan Murat Mirazliyev ikinci, aynı takımından Asszlkhan Turar üçüncü oldu.
Genç kadınlarda Sakarya takımından Şuranur Topçu birinci, Dilara Gül ikinci, Yasemin Can üçüncü oldu. Genç erkeklerde Astana Junior takımından İvan Zitsev birinci, Goban Azen ikinci ve İagon Shtein üçüncü oldu.
Yarışmada dereceye giren sporculara ödüllerini Federasyon Başkanı Erol Küçükbakırcı, Asbaşkan Tevfik Erdoğdu, Yönetim Kurulu Üyesi Seyit Kırmızı, Alanya Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Erdal Tamrak ve Alanya Belediyesi Spor Müdürü Levent Uğur verdi.
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, bisiklet kültürünü şehre kazandırmak ve bisikletin bir yaşam biçimi olduğunu anlatmak adına böyle bir yarışmanın düzenlendiğini söyledi.

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