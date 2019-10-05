Alanya'da triatlon heyecanı başladı

Antalya'nın Alanya ilçesinde bu yıl 29'uncusu düzenlenen triatlon yarışları yaş grupları ve aquatlon yarışlarıyla başladı.

Alanya ITU Paratriatlon Dünya Kupası, Alanya ETU Triatlon Avrupa Kupası ve Türkiye Triatlon Federasyonu Triatlon-Aquatlon Türkiye Finali, 50 ülkeden 1000 sporcunun katılımıyla saat 07.30'da Galipdere Plajı'nda başladı. Gün boyu devam eden organizasyon aquatlon yarışlarıyla devam etti. Tüm yaş gruplarından kategorilerin olduğu 'Alanya Triatlon 2019' bu yıl 6 organizasyonu içinde barındırıyor. İlçede 2 gün boyunca devam edecek triatlon yarışlarında Yıldızlar Kupası, Elitler Kupası, Paratriatlon Yarışı, Türkiye Yaş Grupları Kupası, Türkiye Minikler Kupası, Gençler Kupası'ndan oluşan 6 organizasyonların her birinde yüzlerce sporcu ter dökecek.

Yarışmaların tamamlanmasının ardından saat 20.00'de düzenlenecek ödül töreninde gün boyu dereceye giren sporcular ödüllendirilecek. Organizasyon yarın saat 08.00'de paratriatlon yarışlarıyla başlayarak gün boyunca devam edecek.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Yüzme yarışından görüntüler

- Koşu yarışından görüntüler

- Bisiklet yarışından görüntüler



