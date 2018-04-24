'Akvaryum Adam' sudan rekorla çıktı

Guinness Rekorlar Kitabı'na giren ilk ve tek Türk sualtı sporcusu olan 'Akvaryum Adam' Cem Karabay, 'En uzun süre soğuk denizde yaşama' rekorunu kırdı.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde, dünyada "Suyun Altında En Uzun Süre Yaşayan İnsan" unvanını elde eden Cem Karabay, Troya'nın UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne girişinin 20'nci yıl dönümünde, Norveçli sporcu Nils-Roar Selnes'e ait olan 15 saat 10 dakikalık "En uzun süre soğuk denizde yaşama" rekorunu tam iki kat geliştirdi. Karabay rekoru 13 derece olan denizin 6 metre derinliğinde 3 saat 20 dakika kalarak kırmayı başardı.



ÇETİN: "HERKESE HAYIRLI UĞURLU OLSUN"

Rekorun herkese hayırlı olmasını dileyen Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, "Bu güzel ana tanıklık eden Gökçeadalılar ve misafirler 2 gün önce yaptığımız basın toplantısında, o gün itibarıyla ne kadar konuşsak boş, asıl Cem hocamın denize girdikten sonra ne kadar çok şey anlatıp konuşacağını ifade etmiştik. Bugün itibarıyla dünya rekorunu tam 2 katına çıkararak 3 saat 20 dakika soğuk suda yaşama rekoru Cem Karabay'a ait olmuş oldu. Guinness hakemimiz bu olayı onayladı. Ülkemize, Gökçeadamıza herkese hayırlı uğurlu olsun diyorum" dedi.



GÜREL: "BU FAALİYETE YARDIM EDEN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Cem Karabay'ın rekoru kıracağından emin olduğunu ifade eden Gökçeada Kaymakamı Muhittin Gürel, "Kimseyi yanıltmadı. İki katına çıkardı. O kadar iyi durumda ki bunu daha da artırabilirdi. Biz kendisine ve bu faaliyete yardım eden herkese teşekkür ediyoruz. Hem Gökçeada hem Troya yılımız hem de 23 Nisanımız bir kere daha uluslararası yerini buldu, ismini buldu. Kendisine bir kere daha huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun" diye konuştu.



TÜZMEN: "BU DÜNYA REKORUNUN GÖKÇEADAMIZDA, ÜLKEMİZDE GERÇEKLEŞMESİ HEPİMİZE GURUR VE MUTLULUK VERİYOR"

Eski Gümrük Bakanı Kürşad Tüzmen ise şöyle konuştu:

"Yazışmalarımızı burada anlatmayacağım. Ben feribot saatini kaçırmayayım diye bir an önce çıkartayım dedim ama olmadı. 30 saati illa görmek istedi. Ben 24 saatte herhalde bırakır artık diye düşünüyordum. Çok zor bir rekor. Biz şu anda elbiselerimizle onun yanına yarımşar saatliğine inmemize rağmen soğukluğu kendimiz hissediyoruz. İnsan limitlerini zorlayan bir derece. Bu derecenin bu dünya rekorunun Gökçeadamızda, ülkemizde gerçekleşmesi hepimize gurur ve mutluluk veriyor. Bence 3 tarafı denizlerle çevrili ülkemizde bizden sonra sporcu yetişmesi açısından da son derece başarılı bir deney oldu. Cem Karabay ve ekibine, belediye başkanımıza, valimize, başkanlarımıza, bu konuda bize destek herkese huzurlarınızda bir kere daha şükranlarımızı sunuyoruz. Dünyanın en güzel adasına bu rekor herkese armağan olsun" şeklinde konuştu.



KARABAY: "BU REKOR, VATANIMA HAYATINI SEVE SEVE FEDA EDEN ASKERLERİMİZE ARMAĞAN OLSUN"

Dünya rekorunu kırmayı başaran Cem Karabay ise yaptığı zafer konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Aşağıda 30 saat 20 dakikayı doldurdum ancak bu esnada, birbirinden kıymetli öğrencilerim vardı. Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır, benim karım da benim yanımda. Suya kendi elleriyle hazırlayıp gönderdi, ona teşekkür ediyorum. Bu rekor gerçekten benim hayatta kırmaktan korktuğum tek rekordu. Çok zorlanacağımızı düşündüm. Allah'a şükürler olsun, girmeden önce Ayetel Kürsü okuduk, belki onun desteği oldu, belki dua edenlerin desteği oldu. Aşağıda hiç üşümeden, sıkılmadan bitirdik. Hipoterminin ikinci aşamasına hiç geçmedik, titreme hiç olmadı. Basın toplantısında, 'Bir Türk dünyaya bedeldir, biz de bu bedeli göstereceğiz' demiştik. İnanıyorum ki, bunu gösterdik. Sabah ben buraya gelmeden önce, Norveçli rakibimle yarıştık. Bana destek oldu. Hakikaten, sağ olsun güzel desteklerde bulundu. İyi ki 15 saat yapmış rekoru, daha uzun yapsa hala suyun altında olacaktık. Gökçeada Belediye Başkanı ve Kaymakamı ellerinden geleni ardına koymadılar. Gökçeada'ya bir tesadüf eseri gelmedik, eğitim için geldik. Gökçeada, herkesin hayatta bir kere gelmesi gereken bir yer. Burası dünyada, görülmesi gereken önemli bir yer. Bir de sualtını görsünler. Sualtına önemli bir hatıra bıraktık. Bu dünya rekoru, vatanıma, milletime hayatını seve seve feda eden askerlerimize armağan olsun. Onlar şu saatlerde Afrin'de, başka hatlarda mücadele edip, ülkemizi korumaya çalışırken, biz de ülke bayrağını dalgalandırmak için suyun altındaydık. Önce Allah'a, sonra size teşekkür ediyorum."

Konuşmaların tamamlanmasının ardından, Cem Karabay sertifikasını aldı. Sertifika töreninin sonrasında bir kutlama pastası kesildi.