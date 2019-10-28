 Aksaray'da bisiklet şampiyonası heyecanı sona erdi

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, () - Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Aksaray'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası 4'üncü Etap Puanlı Yol Yarışları sona erdi.

Aksaray Üniversitesi'nin (ASÜ) ev sahipliğinde düzenlenen yarışlar yol ve kriteryum olarak 2 kategoride yapıldı. Yol yarışlarında ASÜ kampüsü içerisinde iki tur atan sporcular, 70 kilometre uzunluktaki parkuru 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda tamamladı. Kriteryum yarışlarında ise sporcular kampüste yarış için ayrılan güzergahı turlayarak bu mesafeyi tamamladı.

Kategorilerinde dereceye giren sporcular ödüllerini Aksaray Valisi Ali Mantı ve ASÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı'nın elinden aldı.

Yol yarışlarında büyük bayanlarda Keziban Koyuncu birinci, Mehlika Elmalı ikinci, Çağla Şengör Danacıoğlu üçüncü oldu. Genç bayanlarda İrem Zeynep Özver birinci, İremnur Korkmaz ikinci, Damla Pala üçüncü olurken; yıldız bayanlarda Funda Taşkın birinci, Gamze Östürk ikinci, Yasemin Uçar üçüncü sırada yer aldı.

Genç erkeklerde Tahir Buğra Yiğit birinci, Mustafa Yıldız ikinci, Bekir Erdem Akıl üçüncü sırada; Yıldız A erkeklerde Mustafa Ayyorkun birinci, Faruk Salman ikinci, Muhammed Çevik üçüncü oldu. Yıldız B erkeklerde Ramazan Yılmaz birinci, Ali Küçük ikinci, Musab Arabacı üçüncü sırada yer aldı.

Kriteryum yarışlarında, büyük bayanlarda Keziban Koyun birinci, Çağla Şengör Danacıoğlu ikinci, Mehlika Elmalı üçüncü oldu. Genç bayanlarda İrem Zeynep Özver birinci, İremnur Korkmaz ikinci, Mehlika Elmalı üçüncü sırada yer aldı. Yıldız bayanlarda Funda Taşkın birinci, Gamze Östürk ikinci oldu.

Genç erkeklerde Tahir Buğra Yiğit birinci, Emirhan Bulu ikinci, Mustafa Yıldız üçüncü oldu. Yıldız A erkeklerde Faruk Salman birinci, Mustafa Ayyorkun ikinci, Mesut Enes İpek üçüncü sırada yer alırken Yıldız B erkeklerde Ramazan Yılmaz birinci, Mustafa Tarakcı ikinci, Sait Mustafa Erdemli üçüncü oldu.



