Akın Çorap Giresunspor-Samsunspor: 2-1

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, ()

STAT: Giresun Atatürk

HAKEMLER: Halis Özkahya (xx), Süleyman Özay (xx), Hakan Yemişken (xx)

AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR: Ahmet Şahin (xx), Murat (xx), Aykut (xxx), Çağlar (xxx), Hüsamettin (xx) (Dk. 84 Abdülkerim), Panos Dimitriadis (xxx), Dodo Andre (xx), Ahmad Abed (x) (Dk. 55 Sinan xx), Kofi Atta (xxx), Muhammed Reis (xxx), Henrique Almeida (x) (Dk. 55 Batuhan xx)

SAMSUNSPOR: Furkan (x), Ahmet Cebe (x) (Dk. 73 Burhan x), Erkam (xx), Berat (xx), Ahmet Burak Solakel (xx), Hakan (xxx), Oğuz (xx), Enes (x), Georgios Samaras (xx) (Dk. 81 Ayite) , Göksu (xx), Muhammed Beşir (xx) (Dk. 76 Claude Angan x)

SARI KARTLAR: Hüsamettin, Aykut, Panos, Ahmet Şahin (Akın Çorap Giresunspor), Ahmet Cebe (Samsunspor)

GOLLER: Dk. 36 ve 81 Muhammed Reis (Akın Çorap Giresunspor), Dk. 16 Muhammed Beşir (Samsunspor)

Spor Toto 1'inci Lig'in 33'üncü haftasında Akın Çorap Giresunspor, sahasında Samsunspor'u 2-1 mağlup etti.

6’ncı dakikada Hüsamettin’in pasında topla buluşan Kofi ceza sahası dışından kaleyi denedi. Kaleci Furkan yerden gelen topu rahatlıkla kontrol etti.

12’nci dakikada sağ kanattan Dodo’nun içeriye doldurduğu topa ne Almeida ne de Kofi dokunamayınca top az farkla yandan auta çıktı.

16’ncı dakikada sol kanattan Ahmet Burak Solakel’in kaleye yolladığı top üst direkten geri geldi ve oyun alanında kaldı. Ardından sağ kanatta Göksu’nun ceza sahasına ortaladığı topa Muhammed Beşir kafayla vurdu ve fileleri havalandırdı: 0-1

23’üncü dakikadaGiresunspor beraberlik sayısına çok yaklaştı. Hüsamettin’in ortaladığı topa Almedia kafayla çok iyi vurdu. Furkan köşeden topu kornere yumrukladı.

24’üncü dakikada savunmadan uzun atılan topta Muhammed Beşir bir anda kaleci Ahmet Şahin ile karşı karşıya kaldı. Açısını çok iyi kapatan Ahmet Şahin, gole izin vermedi.

36’ncı dakikada Almeida’nın düşürülmesi ile kazanılan serbest atışı Muhammed Reis kullandı. Topu kalecinin soluna gönderen Muhammed Reis oyuna eşitliği getirdi: 1-1

40’ncı dakikada sağ kanattan Ahmad’ın ortaladığı topa Kofi çok iyi yükseldi, vuruşunu kaleci Furkan parmaklarının ucuyla kornere yumrukladı.

45+2’nci dakikada Çağlar’ın kullandığı serbest atışta kaleci Furkan’ın geçen top üst direkten geri geldi. Sonrasında Panos pozisyonundan yararlanamadı.

50’nci dakikada Samsunspor savunması ofsayt diye duraklayınca Almeida sağ çaprazdan ceza sahasına girip yerden orta çıkardı. Arka direkte bomboş pozisyonda kalan Kofi’nin vuruşunda top direkten geri geldi.

51’inci dakikada Samaras’ın çevirdiği topla ceza sahasında pozisyona giren Muhammed Beşir’in vuruşunda top yan direkten geri döndü.

65’inci dakikada Dodo’nun pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Kofi döndü vurdu, Furkan gole izin vermedi.

81’inci dakikada Muhammed Reis ısrarla topu taşıyıp sağ kanattaki Sinan’a aktardı. Sinan’ın ceza sahasına ortaladığı topu Muhammed Reis kafayla uzak kale direğine yolladı ve skoru 2-1’e getirdi.

85’inci dakikada Ayite ceza sahası içerisinde vurdu, Ahmet Şahin gole izin vermedi.

FOTOĞRAFLI