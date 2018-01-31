Akın Çorap Giresunspor - Fenerbahçe maçının ardından

Metin Diyadin: “Zaten bizi buraya kadar getirirdiler”

"Aykut Kocaman ile bir problem yok"

"Buradan öteye bizi zaten getirmezdiler"

Aykut Kocaman: “Bizim hakemleri yenecek gücümüz yok”



Tolga SAĞLAM/GİRESUN, ()

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında sahasında Fenerbahçe’ye 2-1 mağlup olan Akın Çorap Giresunspor’da teknik direktör Metin Diyadin, kendileri için önemli olanın lig olduğunu belirterek, “Ziraat Türkiye Kupası’nda zaten ancak bizi buraya kadar getirirdiler” dedi.

DİYADİN: “ZATEN BİZİ BURAYA KADAR GETİRİRDİLER”

Diyadin, maç sonrası yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

“Kupada iki Süper Lig takımını eleyerek Fenerbahçe’yi de Giresun’a getiren oyuncularımı tebrik ediyorum. İlk yarı iki takımında pozisyonunun olmadığı bir maç oldu. Sadece ilk yarı Fenerbahçe pas yüzdesi olarak bizden üstündü. Duran toptan yediğimiz golle devre arasına mağlup girdik. İkinci yarı oyun formatında değişiklik yaparak daha etkili oynadığımızı düşünüyorum. Dodo’nun kaçırdığı penaltı, Jones’in karşı karşıya kaçırdığıyla beraber skoru bir anda 2-1’e getirebilirdik ama olmadı. İkinci yarı rakibe pozisyon vermeden 2-1, 3-1 kazanabilirdik. Hakem de son dakikada verdiği penaltıyla bu oyuncuların, şehrin emeğini süpürdü, sağ olsun. Zaten göz görmek istediğini görür. Bazen göz değilse gönül de görür. Olaya sadece saygı bakımından bakıyorum. Yoksa Fenerbahçe tabiki bizi yenebilir. Biz de yenebiliriz daha önce olduğu gibi. O zaman alt liglerden kimse kupayı zorlamasın. Bir şeyin mücadelesini vermeye gerek yok. Yabancı futbolcu nasıl serbestse yabancı hakem de serbest olsun. Kural olarak da 1’inci Lig takımları 5 yabancı, Süper Lig takımları sınırsız yabancı oyuncu oynatabiliyor. Burada da bir adaletsizlik var. Fenerbahçe’yi buraya getirmek onlara karşı mücadele etmek tabiiki bizim adımıza güzel” dedi.

"AYKUT KOCAMAN İLE BİR PROBLEM YOK"

Diyadin, Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman ile yaşadığı diyaloga ilişkin sorulan bir soru üzerine ise, “Onunla bir sorun yok. Zaten kendisi de bana ‘sakın yanlış anlama. Seninle bir alakası yok’ dedi. Herhangi bir problem yok” ifadelerini kullandı.

‘BURADAN ÖTEYE BİZİ ZATEN GETİRMEZDİLER’

Hedeflerinin lig olduğunu anlatan Metin Diyadin, “Bizim işimiz lig. Bunlar bizim için prestij maçları. Zaten biz Medipol Başakşehir maçına kadar rotasyonlu oynadık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Buraya kadar getirirler. Buradan öteye zaten getirmezler” diyerek açıklamalarını noktaladı.

AYKUT KOCAMAN: “BİZİM HAKEMLERİ YENECEK GÜCÜMÜZ YOK”

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman ise yaptığı açıklamada, “Beki birkaç hafta geriye gitmekte fayda var. Bugün benim gördüğüm başka bir şey daha vardı. Suya yazmak şuanda benimkisi. Bizden evvel iki tane Süper Lig takımını elemiş bir takımla oynuyoruz. Kalite ve sahaya yerleşimi hem de oyuncu kaliteleri Süper Lig’e yakın bir takım. İyi başladık, gole kadar da iyi götürdük. İlk yarının sonuna kadar görüntü fena değildi. İkinci yarıdan itibaren saha düzenimiz bozulmaya başladı. Giresunspor hem eşitliği sağlama ve öne geçmek için arzulu oynamaya başladı. Son saniyede gelen penaltı golüyle avantajlı skor elde ettik” dedi.

"HAKEMLERİ YENECEK GÜCÜMÜZ YOK’

Hakemleri yenecek güçlerinin olmadığına dikkat çeken Kocaman, şöyle devam etti:

“Bugün daha önce seslendirdiğim bir şeyi bir kere daha gördüm. Niye bize yapılıyor demiyorum ama aynı pozisyonlarda niye rakibe verilmiyor merak ediyorum. 1’inci dakikada sarı kart pozisyonu doğrudur bir şey demiyorum ama aynı davranış şekillerine hakemlerine hakemlerin gözleri kapanıyor, görmüyorlar. Fenerbahçe’ye net görebiliyorlar bunu. Karabük maçında Alper Ulusoy 3 sarı kart sınırındaki oyuncamıza sanki seçilmiş gibi kart gösteriyor. Konya deplasmanına stopersiz gidiyoruz. Derdim bize niye vermiyorlar değil. Kimsenin hakkına saldıracak yapıda değilim. İsteğim biraz daha adalet. Camiaya umut vermeye çalışıyorum. Bütün herkeste bana saldırırken ahlaksızca bizim bir şeyleri elde etmemiz zor görünüyor. Bizim hakemleri yenecek gücümüz yok. Ne olacağını da bilmiyorum. Çocukalr sonuna kadar doğruları yapabilmek için çaba gösteriyorlar ama bizim çabamız bir yere kadar. Ne benim ne de bu futbolcuların hakemler de dahil olmak üzere bu organizasyonu geçmemiz zor. Fenerbahçe’ye karşı enteresan bir durum var. Bunu görmemekte saflık gibi görünüyor.”

Penaltı pozisyonun da net penaltı olduğunu kaydeden Kocaman, Giresunspor’un penaltısının penaltı olmadığını söyledi. Kocaman son olarak Metin Diyadin ile de herhangi bir sorun yaşamadıklarını, hakemin davranışlarıyla ilgili bir durum olduğunu ve bunu Metin Diyadin’e de söylediğini ifade etti.

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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Metin Diyadin’in açıklamaları

-Aykut Kocaman’ın açıklamaları

HABER:TOLGA SAĞLAM, KAMERA:SELÇUK BAŞAR/GİRESUN/-