Akın Çorap Giresunspor-Denizlispor: 0-2

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, ()-

STAT: Giresun Atatürk

HAKEMLER: Özgüç Türkalp (xxx), Gökhan Memişoğlu (xxx), Engin Erdem (xxx)

AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR: Ahmet (x), Caner (x), Aykut (xx), Abdulkadir (x), Çağlar (x), Korkishko (x)(Dk. 46 Almeida x), Dimitriadis (xx) (Dk. 83 Hakan), Dodo (x), Jones (x), Muhammet (x) (Dk. 34 Recep x), Sinan (x)

DENİZLİSPOR: Asil Kaan (xx), Cenk (xx), Alperen (xxx), Kerem Can (xxx), Ziya (xxx) (Dk. 83 Veli), Taşkın (xx), Hasan (xxx), İsmail Haktan (xx) (Dk.66 Kappel x), İsmail Aissati(xx), Barış (xxx),Patrick Eze (xx) (Dk.62 Mehmet x)

SARI KARTLAR: Çağlar, Ahmet, Sinan, Hakan (Akın Çorap Giresunspor), Cenk, Hasan, Patrick Eze, Taşkın (Denizlispor)

GOLLER: Dk. 36 Barış (P), Dk. 57 Ziya (Denizlispor)

SPOR Toto 1'inci Lig'de mücadele eden Akın Çorap Giresunspor, sahasında konuk ettiği Denizlispor'a 2-0 mağlup oldu.

11’inci dakikada Sinan Özkan’ın penaltı noktasına gönderdiği topa Jones hamle yaptı. Vücut

çalımıyla rakibinden sıyrılan Jones’in vuruşunu önce kaleci Asil çıkardı ardından direğe çarpan top kornere çıktı.

22’nci dakikada kornerden seken topu sağ taraftan Jones içeri doldurdu. Aykut’un kafa vuruşunda savunmadan seken top Abdulkerim’in önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda Cenk, topu çizgi üzerinden çıkartarak gol şansı tanımadı.

36’ncı dakikada Jones orta sahada iki kişinin arasında kalıp topu kaptırınca Denizlispor hızlı oynadı. Ziya hızlı adımlarla ceza sahasına girerek kaleci Ahmet’in müdahalesiyle yerde kalınca hakem beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Barış düzgün bir vuruşla deplasmanda takımını öne geçirdi: 0-1

49’uncu dakikada Cağlar’ın kullandığı köşe atışında Panos’un kafa vuruşunda top direğe çarparak auta çıktı.

57’nci dakikada soldan İsmail Haktan’ın ortasında topa yükselen Ziya takımının ikinci golünü ağlara gönderdi: 0-2

60’ıncı dakikada İsmail Haktan’ın sağdan yerden ortasında Patrick Eze’den önce araya giren Aykut topu kornere yolladı.

74’ncü dakikada Recep’in içeri doldurduğu topa Almeida istediği gibi vuramadı.

Maç 2-0 Denizlispor'un üstünlüğüyle sonuçlandı.