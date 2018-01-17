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Akın Çorap Giresunspor çeyrek finale yükseldi

Medipol Başakşehir: 2 - Akın Çorap Giresunspor: 1 MUSTAFA AKIN / İSTANBUL,()  STAT: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim HAKEMLER: Suat Arslanboğa, Mehmet Kısal, İbrahim Bozbey  MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert Günok, Caicara, Attamah, Epureanu...

Akın Çorap Giresunspor çeyrek finale yükseldi

Medipol Başakşehir: 2 - Akın Çorap Giresunspor: 1
MUSTAFA AKIN / İSTANBUL,() 
STAT: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim
HAKEMLER: Suat Arslanboğa, Mehmet Kısal, İbrahim Bozbey 
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert Günok, Caicara, Attamah, Epureanu (Dk.74 Mevlüt), Clichy, Gökhan İnler, İrfan Can Kahveci (Dk. 61 Emre Belözoğlu), Visca, Mossoro (Dk.61 Napoleoni), Kerim Frei, Adebayor 
AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR: Ahmet Şahin, Caner Arıcı, Aykut Demir, Çağlar Birinci,  Abdülkerim Bardakcı, Dimitriadis, Dialiba (Dk. 90+2 Hüsamettin), Recep Aydın (Dk.84 Fatih Atik), Sinan Özkan, Dodo, Korkishko (Dk.70 Mert Örnek)
GOL: Dk. 13 Adebayor (Medipol Başakşehir) 
SARI KART: Caicara, Epureanu, Clichy (Medipol Başakşehir) - Korkishko, Caner, Mert Örnek (Akın Çorap Giresunspor) 
KIRMIZI KART: Dk. 34 Kerim Frei (Medipol Başakşehir)
Medipol Başakşehir, Akın Çorap Giresunspor'u 2-1 mağlup etse de ilk maçta aldığı 3-1'lik mağlubiyet sebebiyle kupadan elendi.
Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) son 16 turu rövanş maçında TFF 1'inci Lig ekiplerinden Akın Çorap Giresunspor'u konuk etti. İlk maçta 3-1 yenilen Medipol Başakşehir, ikinci maçta 2-1 galip geldi. Giresunspor 2-1 mağlup olsa da ilk mücadeledeki 3-1'lik üstünlükten dolayı kupada çeyrek finale yükseldi. 
5'inci dakikada Caicara'nın son çizgide içeri çevirdiği topu Visca ıskaladı. Ceza yayı üzerinde topla buluşan Gökhan İnler'in vuruşuna meşin yuvarlak kalecide kaldı.
13'üncü dakikada Kerim Frei'nin pasında ceza sahasın içinde topla buluşan Adebayor'un vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.
25'inci dakikada Korkishko'nun kullandığı kornerde altı pas çizgisi üzerinde yükselen Aykut Demir'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.
31'inci dakikada Dimitriadis'in savunma arkasına attığı topla buluşan Sinan Özkan'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mert'te kaldı.
34'üncü dakikada Kerim Frei ikinci sarı karttan oyun dışı kaldı. Akın Çorap Giresunspor'dan Dodo orta sahaya hızlı çıkarken Kerim Frei müdahalesi sonrası yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Suat Arslanboğa Kerim'e 2'nci sarı kartı gösterdi ve oyun dışında kaldı.
71'inci dakikada Mert Örnek'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Recep Aydın'ın vuruşunda kaleci Mert müdahale etti. 
77'nci dakikada Emre Belözoğlu'nun kullandığı serbest vuruşta top Attamah'ın önünde kaldı. Attamah'ın vuruşuna meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.
Maçta başka gol olmadı ve Akın Çorap Giresunspor 2-1'lik mağlubiyete rağmen Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen takım oldu.

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