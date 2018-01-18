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Akın Çorap Giresunspor Başkanı Bozbağ: "Çeyrek finalde 3 büyüklerden birinin çıkmasını istiyorum"

AKIN Çorap Giresunspor Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ, Ziraat Türkiye Kupası’nda Medipol Başakşehir’i eleyip çeyrek finale yükseldikleri için mutlu olduklarını ifade ederek, "Çeyrek finalde 3 büyüklerden birinin çıkmasını istiyorum....

Akın Çorap Giresunspor Başkanı Bozbağ: "Çeyrek finalde 3 büyüklerden birinin çıkmasını istiyorum"
AKIN Çorap Giresunspor Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ, Ziraat Türkiye Kupası’nda Medipol Başakşehir’i eleyip çeyrek finale yükseldikleri için mutlu olduklarını ifade ederek, "Çeyrek finalde 3 büyüklerden birinin çıkmasını istiyorum. Başakşehir’e yaptığımız tarifeyi diğer büyüklere de yapmak istiyoruz" dedi.
Bozbağ, yaptığı açıklamada, hızla yükselen, herkesin kabullendiği bir Giresunspor gerçeğinin olduğunu kaydederek bu seviyelere gelmek çok zor süreçten geçtiklerini belirtti.
"Kupada sekiz takım arasına girip 7 tane Süper Lig takımı arasında tek 1'inci Lig takımı olmamızda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" diyen Bozbağ, şöyle devam etti: "Biz bu armayı yükseltmeye, yüceltmeye devam edeceğiz. Giresun'un buna çok ihtiyacı var. Karşınızdaki rakip Süper Lig lideri, belki bir futbolcusu Giresunspor'un bütçesine eş değer. Ama bizim asıl hedefimiz lig. 17 tane çok zorlu maç oynayacağız. El birliğiyle Mayıs ayına girmemiz lazım. Mutlu sona ulaşmak için var gücümüzle çalışmamız lazım. Mayıs ayında da bu sevinçlerin hep beraber daha büyüğünü yaşamayı Allah inşallah bu camiaya nasip eder. Biz çok iyi bir kamp dönemi geçirdik. Bunlar bazen eleştirildi ama biz yolumuza devam ederken aile ortamı oluşturacak, heyecanını kaybetmeyecek isimlerle yola devam etme kararı aldık."
Bozbağ, amaçlarının 41 yıllık hayalin peşinden koşmak olduğunu da ifade ederek, "Bu kimilerine ağır gelebilir ama artık tek hedef kaldı. 41 yıldır kimsenin başaramadığı hayalin peşinden koşmaya var gücümüzle devam edeceğiz. Kimsenin bundan endişesi olmasın. Bu memleketin sevgiye, birlik ve beraberliğe ihtiyacı var" diye konuştu.
Çeyrek finalde 3 büyüklerden biri ile karşılaşmak istediklerini de dile getiren Bozbağ, "Başakşehir'e yaptığımız tarifeyi diğer büyüklere de yapmak istiyoruz" ifadesinde bulundu.
Başkan Bozbağ, biri yabancı olmak üzere iki santrfor ile bir de sağ bek oyuncusu alacaklarını sözlerine ekledi.

(FOTOĞRAFLI)

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