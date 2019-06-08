Akif Üstündağ: Finale kalıp şampiyon olmak istiyoruz

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, final oynayıp şampiyon olmak istediklerini söyledi.A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2019 CEV Avrupa Altın Ligi A Grubu'ndaki dördüncü maçında Slovakya'yı 3-0 yendi. Grup'ta 4'te 4 yapan milliler, puanını 12'ye yükseltti ve namağlup liderliğini sürdürdü. Malatya Merkez Spor Salonu'nda oynanan karşılaşma sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "Herkese çok teşekkür ediyorum. İnanın bugün tribünlerde tişörtleriyle, bayraklarıyla emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bizleri bir gün yalnız bırakmadılar, bu da bizi çok büyük motive etti. Takımımızı çok gururlandırdı" dedi.Üstündağ, finale kalıp şampiyon olmak istediklerini ifade ederek, şunları söyledi: "Hatasız bir oyun sergiledik. Ben önce bu galibiyeti Malatya'ya, Malatya sporseverlerine, voleybol taraftarına, emeği geçen herkese armağan ediyorum. Sıfır hata mükemmel destek ve organizasyon oldu. İnşallah final oynayıp şampiyon olmayı düşünüyoruz, hedefimiz bu. Bu hedef doğrultusunda çalışmalarımız devam ediyor. Adımızı final foura yazdırmak Malatya şehrine nasip oldu. Bu büyük bir gurur."İZZET ÜNVER: DEVAMI GELECEKMaç sonrası açıklamada bulunan milli sporcu İzzet Ünver ise büyük Malatya taraftarının önünde bu galibiyeti aldıkları için çok mutlu olduklarını kaydederek, "Umarım devamı gelecek, tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. İlk geldiğimiz günden beri 3 gündür buradayız çok farklı bir ilgi var. Allah razı olsun hepsinden teker teker, umarım onurlandırmaya devam edeceğiz. Şimdiden bunun sözünü verebilirim, teşekkür ederim. Dediğim gibi bu taraftarın önünde oynamak büyük bir onur, hazırlanmanıza çok fazla gerek yok sahaya girdiğinizde tüyleriniz diken diken oluyor. Gereğini sahada yapıyorsunuz. Umarım bu armayı onurlandırmaya biz devam edeceğiz. İstediğimiz yerde bitireceğiz" diye konuştu.NEDİM ÖZBEY: ÜLKEMİZE ŞAMPİYONLUK GETİRMEK İSTİYORUZA Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Nedim Özbey de final fourda şampiyon olmak istediklerini ifade ederek, "Malatya halkı benim gözümde sınıfı 100 puanla geçmiştir. Onlara çok teşekkür ediyorum. Tüm halkımıza, çocuklarıma teşekkür ediyorum. İnanılmaz bir şey. Ben yüzlerce kez milli takımda antrenörlük yaptım ama ilk defa gözümden yaşlar geldi burada. Beni bu duygu seline getirdiler. Biz de onun karşılığını vermek zorundayız sahada. Bu atmosferi burada yaşattığım için çok mutluyum. Şimdi Trabzon'da Belçika maçımız var. Aynısını orada yaşatmak istiyoruz. Şu anda finale kaldık gibi. Ama final fourda ülkemize şampiyonluk getirmek istiyoruz. Amacımız o" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Tribünlerden detaylar

- Akif Üstündağ'ın açıklamaları

- Nedim Özbey'in açıklamaları

- İzzet Ünver'in açıklamaları

- Oyunculara imza attıran taraftarlar

- Genel ve detay görüntüler

(FOTOĞRAFLI)