Akhisarspor’da Vrsajevic imzayı attı

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, ()

SPOR Toto Süper Lig'de dış transferde Kayserispor'dan Güray Vural ve Gençlerbirliği'nden Hollandalı Elvis Manu'yu 3'er yıllığına renklerine bağlayan Akhisarspor, anlaşmaya vardığı Osmanlıspor'dan sağ bek Avdija Vrsajevic'e de sözleşme imzalattı. 32 yaşındaki Boşnak oyuncu 2 yıllığına Akhisarlı oldu.

Ülkesinde Zeljeznicar takımında profesyonel olan Vrsajevic, Slovakya'da Tatran Presov, Hırvatistan'da da Hajduk Split'te oynadı. Tecrübeli sağ bek, son 3 sezondur Süper Lig'de Osmanlıspor forması giyiyordu.

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