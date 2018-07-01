Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Otomobilde unutulan 2 yaşındaki Güneş öldü
Otomobilde unutulan 2 yaşındaki Güneş...
Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam
Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam
YKS’nin ilk turu yapıldı
YKS’nin ilk turu yapıldı
Şarkıcı Hozan Cane'nin, Karayılan ve teröristlerle fotorafları çıktı
Şarkıcının Karayılan ve teröristlerle çekilmiş...

Akhisarspor’da Manu’dan 3 yıllık imza

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, () Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Teleset Mobilya Akhisarspor, transfer listesindeki Gençlerbirliği’nden Elvis Manu’yla 3 yıllık sözleşme imzaladı. Yılmaz Atabarut Tesisleri’nde yönetimle bir araya gelen...

Akhisarspor’da Manu’dan 3 yıllık imza

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, ()

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Teleset Mobilya Akhisarspor, transfer listesindeki Gençlerbirliği’nden Elvis Manu’yla 3 yıllık sözleşme imzaladı. Yılmaz Atabarut Tesisleri’nde yönetimle bir araya gelen 24 yaşındaki Hollandalı forvet, kendisini yeşil siyahlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Hollanda’da Feyanoord altyapısında yetişen Manu, kariyerinde daha önce Exelcior, Brighton, Go Ahaed Eagles gibi takımlarda forma giydi. Elvis Manu, geçen sezon transfer olduğu Başkent temsilcisinde Süper Lig’de 24 maçta 4 gol attı. Hollandalı futbolcu yeni sezon öncesi Akigo’nun Kayserispor’dan Güray Vural’dan sonra ikinci transferi oldu. Akhisarspor, sezon hazırlıklarına Teknik Direktör Saffet Susic yönetiminde başladı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325