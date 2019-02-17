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Akhisarspor zoru başarmak istiyor

Ergin KARATAŞ / İZMİR, () -  Spor Toto Süper Lig'de Cem Kavçak yönetiminde çıktığı ilk karşılaşmada evinde alt sıralardaki en yakın rakiplerinden Ankaragücü'yle golsüz berabere kalarak galibiyet hasretini 7 maça çıkaran sonuncu...

Akhisarspor zoru başarmak istiyor

Ergin KARATAŞ / İZMİR, () - 
Spor Toto Süper Lig'de Cem Kavçak yönetiminde çıktığı ilk karşılaşmada evinde alt sıralardaki en yakın rakiplerinden Ankaragücü'yle golsüz berabere kalarak galibiyet hasretini 7 maça çıkaran sonuncu Akhisarspor'un umutları her geçen hafta azalıyor. Ligde son 12 haftaya 18 puanla, kurtuluş hattının 6 puan gerisinde giren Akhisar'ın kalan maçların 7'sini deplasmanda oynayacak olması taraftarı korkutuyor. Zorlu bir fikstürü olan Akhisar, bu sezon deplasmanda oynadığı 10 maçta yalnız 4 puan alabildi. Dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlikle yetinen yeşil-siyahlılar 8 maçı da kaybedip deplasman puan sıralamasında da en kötü performansı sergileyen takım oldu.
Ligde haftaya zirve yarışındaki Galatasaray'a konuk olduktan sonra Alanyaspor'u ağırlayacak Akhisar, kalan deplasman maçlarında üst sıraları hedefleyen Trabzonspor, kendisi gibi alt sıralardaki Göztepe, BŞB Erzurumspor, Bursaspor ve Fenerbahçe'nin yanı sıra, Konyaspor'la karşılaşacak. Daha önce ligdeki ilk sezonu olan 2012-13'te de 22'nci haftayı 19 puanla son sırada geçen Akhisar, sezon sonunda 42 puanla kümede kalmayı başarmıştı. Bu sezon ligdeki 7'nci yılında yine zoru başarmaya çalışacak yeşil-siyahlılarda, Galatasaray deplasmanı öncesi eksikler kervanına Serginho ve Josue de eklendi. Cezalı duruma düşen iki orta saha oyuncusu sarı-kırmızılılara karşı forma giyemeyecek.

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