Akhisarspor zincir kıracak
AKHİSAR, () - TFF 1'inci Lig'de İstanbulspor galibiyeti ve rakiplerinin takılmasıyla yeniden 2'nci sıraya, direkt Süper Lig hattına yerleşen Akhisarspor, bu hafta Ekol Hastanesi Balıkesirspor maçına deplasmanda kazanamama zincirini kırmak...
AKHİSAR, () - TFF 1'inci Lig'de İstanbulspor galibiyeti ve rakiplerinin takılmasıyla yeniden 2'nci sıraya, direkt Süper Lig hattına yerleşen Akhisarspor, bu hafta Ekol Hastanesi Balıkesirspor maçına deplasmanda kazanamama zincirini kırmak için çıkacak. Bu sezon dış sahada 7 maçta yalnız 2 galibiyet elde edebilen Akhisar, gurbette son 4 maçtır galibiyete hasret kaldı. Dış sahada son olarak 29 Eylül'de Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup eden Akhisarspor, son 4 deplasman sınavında Giresunspor'a 1-0, Osmanlıspor'a 2-1 yenilip BŞB Erzurumspor'la 0-0, Cesar Grup Ümraniyespor'la ise 2-2 berabere kaldı.
Yeşil-siyahlıların rakibi Balıkesirspor ise bu sezon evinde başarılı sonuçlara imza atıp 7 iç saha sınavında 5 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi aldı. Bal-Kes, evinde 12 gol atarken yalnız 4 gol yedi. Ligde sıralamadaki yerini koruyup lider Hatayspor'a yaklaşmayı hedefleyen Akhisarspor'da zorlu deplasman öncesi Taha devreyi kapatırken Kadir'in sakatlığı sürüyor. Hadzic ise iyileşip takıma döndü. Akhisar'da başkanlığı Hüseyin Eryüksel'den devralan Fatih Karabulut, yönetim ve teknik direktör Mehmet Altıparmak'la birlikte protokol ziyaretlerini sürdürüyor. Karabulut ve yönetim, Belediye Başkanı Besim Dutlulu'yu ziyaret etti.
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