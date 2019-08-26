Akhisarspor yenilmenin şokunu yaşıyor
AKHİSAR, () - TFF 1. Lig'e düştükten sonra Süper Lig'e dönme hedefiyle güçlü bir kadro kuran Akhisarspor, ilk hafta Adanaspor'u zor da olsa penaltı golüyle 1-0 yendikten sonra gençlerle mücadele eden Bursaspor'a 2-1 yenilmenin şokunu...
AKHİSAR, () -
TFF 1. Lig'e düştükten sonra Süper Lig'e dönme hedefiyle güçlü bir kadro kuran Akhisarspor, ilk hafta Adanaspor'u zor da olsa penaltı golüyle 1-0 yendikten sonra gençlerle mücadele eden Bursaspor'a 2-1 yenilmenin şokunu yaşıyor. Transfer yasağını açamadığı için sezona genç futbolcularla başlayan Bursa, yeşil-siyahlıları 17 yaşındaki Ali Akman ve 22 yaşındaki Emirhan Aydoğan'ın golleriyle geçti. İlk iki haftada ileri uçta sıkıntı yaşayan Akhisar'ın tek golü yine penaltıdan Burhan'dan geldi. Rakibin gençlerini kutlayan Akhisar Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, "Ligin bayında böyle bir tokat yemek iyi oldu" dedi.
Ligin hedef takımları arasında olduklarını belirten Altıparmak, "Ama hedef takım gibi oynamalıyız. Bu maçtan çıkarılacak çok dersler var. Rakip sahada daha çok koştu, daha çok istedi. Biz aynı mücadeleyi veremedik. Koşmazsan, mücadele etmezsen puan alamazsın. Artık haddimizi bileceğiz. Mücadele etmeyen takımlar hüsrana uğrar. Toparlanmamız gerekiyor" diye konuştu. Bursa karşısında 56'ncı dakikada oyuna dahil olup 80'inci dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gören Çekdar'ın cezalı duruma düştüğü Akhisarspor, cumartesi günü henüz puanla tanışamayan Altınordu'yu konuk edecek.
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016