Akhisarspor ve Konyaspor transferde rakip

AKHİSAR, () - SÜPER Lig'de son 9 maçını kazanamayıp alt sıralara gerileyen Teleset Mobilya Akhisarspor, ara transfer döneminde Atiker Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Forvet hattına en az iki takviye yapmayı planlayan yeşil-siyahlıların listesinde olan Kardemir Karabüksporlu golcü Mustapha Yatabare ve Bulgaristan'ın Ludogorets Razgrad takımında görev yapan Claudiu Keserü'ye Konyaspor'un da transfer teklifinde bulunduğu öğrenildi.

Manisa temsilcisinin sezon başında da çok istediği Keserü için yarım sezonluk 450 bin euro önerdiği, Konyaspor'un ise 1.5 yıllık anlaşma karşılığında ise Rumen futbolcuya 900 bin euro teklif ettiği iddia edildi. Maddi açıdan zor günler geçiren Karabükspor'dan ayrılması gündeme gelen Yatabare için de yarışan iki kulübün, Malili oyuncunun transferinde ısrarcı oldukları vurgulandı. Akhisarspor'un Göztepeli Ghilas için de görüşmelerini sürdürdüğü bildirildi.