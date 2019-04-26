Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Beyoğlu'nda taciz iddiası; mahalleli sokağa döküldü
Taciz iddiası; mahalleli sokağa döküldü
Sri Lanka Sağlık Bakanlığı: Ölü sayısı 253
Sri Lanka Sağlık Bakanlığı: Ölü...
Sao Tome ve Principe'de gemi battı: 7 ölü
Sao Tome ve Principe'de gemi...
CHP'li vekiller, saldırıyla ilgili şikayetçi olup ifade verdi
CHP'li vekiller, saldırıyla ilgili şikayetçi...

Akhisarspor'un yolu yine Galatasaray'la kesişti

Ergin KARATAŞ / İZMİR, () ZİRAAT Türkiye Kupası yarı finalinde Ümraniyespor engelini aşarak namağlup üst üste ikinci kez finale çıkan Akhisarspor, finaldeki rakibi Galatasaray'ın elinden yine kupayı almaya çalışacak. Akhisarspor, yarı...

Akhisarspor'un yolu yine Galatasaray'la kesişti

Ergin KARATAŞ / İZMİR, ()

ZİRAAT Türkiye Kupası yarı finalinde Ümraniyespor engelini aşarak namağlup üst üste ikinci kez finale çıkan Akhisarspor, finaldeki rakibi Galatasaray'ın elinden yine kupayı almaya çalışacak. Akhisarspor, yarı finalde Evkur Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 5-2 yenip eleyen sarı-kırmızılılarla 16 Mayıs Perşembe günü Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak finalde kupalarda son 2 yılda 3'üncü kez rakip olacak. Akigo'nun kupa eşleşmelerinde Cim-Bom'u geçen yıl 2 kez saf dışı bırakması, final öncesi taraftarı umutlandırıyor. Geçen sezon Türkiye Kupası'nda yarı finalde Galatasaray'la karşılaşan Akhisarspor, evindeki ilk maçı 2-1 kaybetmesine rağmen İstanbul'daki rövanşı 2-0 kazanarak adını ilk kez finale yazdırdı.
Diyarbakır'daki finalde bir başka dev rakibi Fenerbahçe'yi 3-2 yenerek tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nı kazanıp UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı elde eden Akhisar'ın yolu Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray'la bu kez Süper Kupa finalinde kesişti. Konya'da 1-1 biten maçta rakibini seri penaltılarla 5-4 yenen Akigo, bir tarih daha yazıp Süper Kupa'ya uzandı. Bu sezon sarı-kırmızılıları Süper Lig'de evinde 3-0 gibi ezici bir skorla yenen Akhisar, rövanşı ise kaleci Lukac'ın uzatma dakikalarındaki inanılmaz hatasıyla 1-0 kaybetti. Süper Lig'de bu sezon son sıraya demir atan Akhisar, 16 Mayıs'taki finalde kupayı kazanıp lige tutunamazsa yıllar sonra Avrupa'ya giden ilk 1. Lig temsilcisi olacak. Erciyesspor, 2006-07'de küme düşüp kupa finali oynadığı için sonraki yıl 1. Lig'den UEFA Kupası 1. turunda Atletico Madrid'le rakip oldu.
KUPAYI BIRAK BURSA'YA BAK
TÜRKİYE Kupası'nda yine finale çıkmanın sevincini yaşayan Akhisarspor, düşme hattında son sırada bulunduğu Spor Toto Süper Lig'de pazar günü hayati öneme sahip Bursaspor deplasmanına çıkacak. Yeşil-siyahlı ekip bitime 5 haftanın kaldığı ligde 24 puanla son sırada yer alırken 5 puan fazla toplayan Bursaspor, 29 puanla düşme hattının tek basamak üzerinde yer alıyor. Akigo, rakibine yenildiği takdirde son 4 hafta öncesi matematiksel olarak olmasa da psikolojik olarak havlu atacak. Akhisarspor'da sakatlıkları süren Mustafa Yumlu, Cocalic, Rotman, Hasan Ali ve kadro dışı Josue, görev yapamayacak.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328