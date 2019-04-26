Akhisarspor'un yolu yine Galatasaray'la kesişti

Ergin KARATAŞ / İZMİR, ()

ZİRAAT Türkiye Kupası yarı finalinde Ümraniyespor engelini aşarak namağlup üst üste ikinci kez finale çıkan Akhisarspor, finaldeki rakibi Galatasaray'ın elinden yine kupayı almaya çalışacak. Akhisarspor, yarı finalde Evkur Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 5-2 yenip eleyen sarı-kırmızılılarla 16 Mayıs Perşembe günü Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak finalde kupalarda son 2 yılda 3'üncü kez rakip olacak. Akigo'nun kupa eşleşmelerinde Cim-Bom'u geçen yıl 2 kez saf dışı bırakması, final öncesi taraftarı umutlandırıyor. Geçen sezon Türkiye Kupası'nda yarı finalde Galatasaray'la karşılaşan Akhisarspor, evindeki ilk maçı 2-1 kaybetmesine rağmen İstanbul'daki rövanşı 2-0 kazanarak adını ilk kez finale yazdırdı.

Diyarbakır'daki finalde bir başka dev rakibi Fenerbahçe'yi 3-2 yenerek tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nı kazanıp UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı elde eden Akhisar'ın yolu Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray'la bu kez Süper Kupa finalinde kesişti. Konya'da 1-1 biten maçta rakibini seri penaltılarla 5-4 yenen Akigo, bir tarih daha yazıp Süper Kupa'ya uzandı. Bu sezon sarı-kırmızılıları Süper Lig'de evinde 3-0 gibi ezici bir skorla yenen Akhisar, rövanşı ise kaleci Lukac'ın uzatma dakikalarındaki inanılmaz hatasıyla 1-0 kaybetti. Süper Lig'de bu sezon son sıraya demir atan Akhisar, 16 Mayıs'taki finalde kupayı kazanıp lige tutunamazsa yıllar sonra Avrupa'ya giden ilk 1. Lig temsilcisi olacak. Erciyesspor, 2006-07'de küme düşüp kupa finali oynadığı için sonraki yıl 1. Lig'den UEFA Kupası 1. turunda Atletico Madrid'le rakip oldu.

KUPAYI BIRAK BURSA'YA BAK

TÜRKİYE Kupası'nda yine finale çıkmanın sevincini yaşayan Akhisarspor, düşme hattında son sırada bulunduğu Spor Toto Süper Lig'de pazar günü hayati öneme sahip Bursaspor deplasmanına çıkacak. Yeşil-siyahlı ekip bitime 5 haftanın kaldığı ligde 24 puanla son sırada yer alırken 5 puan fazla toplayan Bursaspor, 29 puanla düşme hattının tek basamak üzerinde yer alıyor. Akigo, rakibine yenildiği takdirde son 4 hafta öncesi matematiksel olarak olmasa da psikolojik olarak havlu atacak. Akhisarspor'da sakatlıkları süren Mustafa Yumlu, Cocalic, Rotman, Hasan Ali ve kadro dışı Josue, görev yapamayacak.