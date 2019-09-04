banner314

banner325

Son Dakika

Akhisarspor'un yabancıları Türkiye'de kaldı

AKHİSAR, () -  SÜPER Lig'deki 7 yıllık macerasının ardından TFF 1. Lig'e düşmenin üzüntüsünü yaşayan Akhisarspor'un geçen sezon kadrosunda yer alan yabancılar, transferde yine Türk kulüplerini tercih etti. Yeşil-siyahlılarda Portekizli...

SPOR 04.09.2019, 09:25
Akhisarspor'un yabancıları Türkiye'de kaldı

AKHİSAR, () - 
SÜPER Lig'deki 7 yıllık macerasının ardından TFF 1. Lig'e düşmenin üzüntüsünü yaşayan Akhisarspor'un geçen sezon kadrosunda yer alan yabancılar, transferde yine Türk kulüplerini tercih etti. Yeşil-siyahlılarda Portekizli Lopes, transfer döneminde Süper Lig'de Kayserispor'un yolunu tuttu. Aynı ülkeden Barbosa ile Kongolu Bokila, TFF 1. Lig'deki rakiplerden Hatayspor'a transfer oldu. 
Akhisarspor'dan geçen sezon devre arasında ayrılıp İspanyol kulübü Malaga'yla anlaşan Ukraynalı yıldız Seleznyov ise transferin son gününde yine 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'a imza attı. Akhisar'ın 4 eski yabancısı ülkemizden gitmezken kulüp bulmaları istenen Dany ve Cikalleshi de ayrılmaya yanaşmayıp takımda kaldı. Akigo'da kadro dışı olan iki yabancı futbolcu özel antrenör eşliğinde çalışıyor.

Yorumlar (0)
27°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 04 Eylül 2019
İmsak 04:57
Güneş 06:26
Öğle 13:08
İkindi 16:47
Akşam 19:41
Yatsı 21:04
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0