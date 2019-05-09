Akhisarspor'un yabancı sıkıntısı

AKHİSAR, ()

Spor Toto Süper Lig'de cumartesi günü deplasmanda Fenerbahçe'yi yenemezse veya rakiplerinden Göztepe, evinde Sivasspor'u mağlup ederse küme düşmesi kesinleşecek Akhisarspor'u transferde de zorlu günler bekliyor.

Yeşil-siyahlılarda sezon sonunda Fatih, Mustafa Yumlu, Serginho, Bilal, Sissoko, Bokila ve Kadir'in sözleşmeleri sona erecek. Kadrosunda 14 yabancı bulunan Akhisar, 1'inci Lig'deki statü gereği en fazla 6 yabancıyla sözleşme imzalayabilecek. Süper Lig kadrosunda yer alan yerli ve yabancı futbolcuların yüksek maliyeti de yeni sezon öncesi işi mucizelere kalan Akhisar'ı düşündürüyor.

Takımda yabancılardan Lukac, Manu, Josue, Cikalleshi, Dany, Cocalic, Regattin, Vrsajevic, Barbosa, Lopes, Rotman'ın sözleşmeleri sürüyor. Akhisar'da sözleşmesi devam eden yabancılardan kadro dışı durumda olan Josue, yönetime yeni sezonda da mukavelesinin bulunduğuna dair rest çekerken disiplinsiz tavırlarıyla kurmayları kızdıran Manu'nun adı Trabzonspor'la anılıyor. Dany'nin lisansı devre arasında askıya alınırken Lukac'ın da ayrılmak istediği öğrenildi. Akhisar'da yerlilerden Bora, futbolu bıraktığını açıklamış, 3. kez çapraz bağlarından sakatlanan Hasan Ali'nin futbol hayatı bitme aşamasına gelmişti.

