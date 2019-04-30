Akhisarspor'un umudu var

Erhan KASIRGA / MANİSA, ()

SPOR Toto Süper Lig'de puan tablosunda son sırada yer alıp küme düşmenin en yakın adayı olan Akhisarspor, umutlarını koruyor. Son 4 haftaya 25 puanla, kurtuluş hattının 5 puan gerisinde giren yeşil-siyahlılarda Teknik Sorumlu Cem Kavçak, "Bursaspor'la hafta sonu oynadığımız maçta galibiyeti kaçıran taraftık. Ligde artık 4 tane final maçımız var. Takım olarak son haftalarda iyi oyunla bir çıkış yakaladık. Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselerek moral bulduk. Futbolcuların istekli ve arzulu performansı bizleri kalan 4 haftada umutlandırdı. Bu hafta Yeni Malatyaspor ile zorlu bir 90 dakika oynayacağız. Hedefimiz sahadan 3 puan ile ayrılıp, ligde kalma umutlarımızı sürdürmek. Bunun içinde ne gerekiyorsa yapacağız. Taraftarımızı da bu maçta yanımızda görmek istiyoruz" dedi.