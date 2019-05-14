Akhisarspor'un tarihi günü

Ergin KARATAŞ / İZMİR, () -

SPOR Toto Süper Lig'de 7 yıl aralıksız yer aldıktan sonra Cumartesi akşamı Fenerbahçe'ye yenilerek bitime 2 hafta kala küme düşen Akhisarspor, yaşadığı büyük acının hemen ardından yarın üst üste ikinci kez Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak için sahaya çıkacak. Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda ligde de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray'la saat 20.45'te final oynayacak Akhisar, ligden düştüğü sezonda tek maçla tarihi fırsat yakalamaya çalışacak. Süper Lig'in 100 milyon TL civarındaki gelirinden olan Ege temsilcisi, dev rakibini finalde yendiği takdirde günlük kurla en az 68 milyon TL tutan geliri kasasına koymayı garantileyecek. Kupayı kazanırsa toplam 18 milyon TL'lik ödülün sahibi olacak Akhisarspor, UEFA Avrupa Ligi'ne de yine grup aşamasından itibaren katılıp en az 7 milyon Euro geliri cebine koyacak.

Son yıllardaki başarılarıyla birçok ilki yaşayan Ege temsilcisi, kupayı yeniden kazanıp Avrupa'ya giderse 1. Lig'den UEFA'da gruplara katılan ilk Türk takımı olacak. 1. Lig'den son olarak Erciyesspor, önceki sezon kupada final oynadığı için 2007-08 sezonunda UEFA Avrupa Ligi elemelerine katıldı. Akhisar kupayı kaybederse ise Avrupa hayalini yitirecek. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne katılması durumunda ligi 5. sırada bitiren takım UEFA'ya gidecek. Galatasaray'ı geçen sezon ilk kez kazandığı Türkiye Kupası'nın yarı finalinde eleyen yeşil-siyahlılar, rakibini sezon başında Süper Kupa finali ve ligin ilk yarısında ev sahibi olduğu karşılaşmada da yenmeyi başardı. Küme düşme acısına rağmen bir kez daha aynı başarıyı tekrarlayıp tarih yazmak isteyen Akhisar'da Mustafa Yumlu, Bora, Hasan Ali sakat, Bilal'in durumu belirsiz.