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Akhisarspor'un Rodallega aşkı

AKHİSAR, () Spor Toto Süper Lig'de Muğdat, Soner, Olcan, Serginho, Henrique, Hora, Bokila gibi birçok oyuncusuyla yollarını ayırdığı ofans hattını takviye etmeye çalışan Akhisarspor, eski golcüsü Hugo Rodallega'yı gündeme aldı.  Ege...

Akhisarspor'un Rodallega aşkı

AKHİSAR, ()

Spor Toto Süper Lig'de Muğdat, Soner, Olcan, Serginho, Henrique, Hora, Bokila gibi birçok oyuncusuyla yollarını ayırdığı ofans hattını takviye etmeye çalışan Akhisarspor, eski golcüsü Hugo Rodallega'yı gündeme aldı. 
Ege temsilcisi Trabzonspor'a veda etmeye hazırlanan Kolombiyalı golcüye, "Bonservis sorunu olmazsa kapımız sana açık" mesajını gönderdi. Rodallega'nın adı uzun süredir Göztepe'yle de anılıyor. 
İngiltere'de Wigan Athtetic, Fulham gibi kulüplerde forma giydikten sonra Türkiye kariyerine 2015-16 sezonunda Akhisaspor'da başlayan Rodallega, o yıl 19 gol atarak tüm dikkatleri üzerine çekti. 33 yaşındaki Kolombiyalı yıldız, 2016-17 sezonunun devre arasında 1.6 milyon Euro ve Mustafa Yumlu transferi karşılığında Trabzonspor'a satıldı. Rodallega, geçen sezon Trabzonspor formasıyla 5 gol atabildi.

FOTOĞRAFLI 
 

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