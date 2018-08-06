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Akhisarspor'un kupa zaferi ilçede coşkuyla kutlandı

Galatasaray stattan üzgün ayrıldı AKHİSAR () Son Türkiye Kupası şampiyonu olarak Konya'daki TFF Süper Kupa maçında karşılaştığı lig şampiyonu Galatasaray'ı seri penaltılarda 5-4 yenerek tarihinde ilk kez Süper Kupa'yı kaldıran...

Akhisarspor'un kupa zaferi ilçede coşkuyla kutlandı

Galatasaray stattan üzgün ayrıldı

AKHİSAR ()

Son Türkiye Kupası şampiyonu olarak Konya'daki TFF Süper Kupa maçında karşılaştığı lig şampiyonu Galatasaray'ı seri penaltılarda 5-4 yenerek tarihinde ilk kez Süper Kupa'yı kaldıran Akhisarspor, ilçeye uykusuz bir gece yaşattı. Kaleci Fatih'in kurtardığı Galatasaraylı Gomis'in son penaltısının ardından büyük bir sevinç yaşayan Akhisarlılar, ellerine bayraklarını alıp sokaklara koştu. Binlerce Akhisarlı, ilçedeki Milli Egemenlik Meydanı'nı doldurdu. Caddelerde yüzlerce araçla konvoy oluşturan taraftarlar, şampiyon tezahüratlarıyla yeri göğü inletip meşalelerle geceyi aydınlattı. Geçen sezon önce Fenerbahçe'yi yenip Türkiye Kupası'nı kazanan, yeni sezona da Galatasaray'ı geçerek Süper Kupa'yla başlayan Akhisar'da tarihi başarının kutlamaları gece geç saatlere kadar devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Galatasaray'ın stattan ayrılması
- Akhisar'daki Süper Kupa sevincinden görüntü
- Vatandaşların araçlarıyla konvoya çıkması

FOTOĞRAFLI

06.08.2018 - Haber Kodu : 180806005
06.08.2018 - Haber Kodu : 1808060

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