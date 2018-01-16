Akhisarspor'un kupa sınavı

AKHİSAR, () - ZİRAAT Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda Boluspor'a 2-1 yenilen Teleset Mobilya Akhisarspor, yarın evinde rakibiyle rövanş mücadelesine çıkacak. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 14.30'da başlayacak. Akhisarspor, rakibini elemesi halinde adını çeyrek finale yazdıracak. Biletler VIP 20, kapalı tribün 15, Tarzan tribünü 11, misafir kale arkası tribün ise 10 TL'den satılacak.

Yeşil-siyahlılar, bu karşılaşmayla 5.5 sezondur iç saha maçlarını oynadığı 19 Mayıs Stadı'ndaki son sınavına çıkacak. Akigo, Süper Lig'de bu haftaki Sivas deplasmanının ardından 19. haftada Antalyaspor'u yeni yapılan Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda konuk etmeyi planlıyor. Ara transfer döneminde Hora, Emnes ve Alperen'i gönderip, Bilal Kısa ve Seleznyov ile anlaşan Akhisarspor'da Teknik Direktör Okan Buruk, cezası nedeniyle takımının başında yer almayacak. Buruk, 5 maçlık cezasını tamalamış olacak.