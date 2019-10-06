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Akhisarspor'un keyfi kaçtı
TFF 1'inci Lig'de 3 haftalık galibiyet serisinin ardından deplasmanda Giresunspor'a tek golle kaybeden Akhisarspor'da moraller bozuldu. Mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı Giresunspor karşılmaşmasında kaza yaptıklarını belirten teknik...
SPOR 06.10.2019, 11:39
TFF 1'inci Lig'de 3 haftalık galibiyet serisinin ardından deplasmanda Giresunspor'a tek golle kaybeden Akhisarspor'da moraller bozuldu.
Mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı Giresunspor karşılmaşmasında kaza yaptıklarını belirten teknik direktör Mehmet Altıparmak, "Elbette üzgünüz ama bu tür mağlubiyetler bizi kendimize getirmek için fırsat olacak. Milli arada gerekenleri yapacağız, dersler çıkaracağız ve eksiklerimizi gidereceğiz" dedi.
Erken gol yemelerinin kendilerini olumsuz etkilediğine değinen Mehmet Altıparmak, "Bir türlü tempoyu ve istediğimiz oyun şeklini yakalayamadık. İlk yarıda kurgu anlamında arkadaşlarımızın performansının iyi olmaması değişikliğe gitmemize neden oldu.. İlk devrede yakaladığımız pozisyonlarla maçı da çevirebilirdik Kaçan gollerimiz oldu, toplarımız direkten döndü. Lig uzun maraton. Daha fazla çalışacağız" yorumunu yaptı.
Mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı Giresunspor karşılmaşmasında kaza yaptıklarını belirten teknik direktör Mehmet Altıparmak, "Elbette üzgünüz ama bu tür mağlubiyetler bizi kendimize getirmek için fırsat olacak. Milli arada gerekenleri yapacağız, dersler çıkaracağız ve eksiklerimizi gidereceğiz" dedi.
Erken gol yemelerinin kendilerini olumsuz etkilediğine değinen Mehmet Altıparmak, "Bir türlü tempoyu ve istediğimiz oyun şeklini yakalayamadık. İlk yarıda kurgu anlamında arkadaşlarımızın performansının iyi olmaması değişikliğe gitmemize neden oldu.. İlk devrede yakaladığımız pozisyonlarla maçı da çevirebilirdik Kaçan gollerimiz oldu, toplarımız direkten döndü. Lig uzun maraton. Daha fazla çalışacağız" yorumunu yaptı.
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