Akhisarspor'un kaderini sarı-kırmızılılar belirleyecek

Haldun AKYÜZ / AKHİSAR, ()

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'a evinde 3-0 yenilerek galibiyet hasretini 5 maça çıkaran Teleset Mobilya Akhisarspor, önündeki 5 karşılaşmayı sarı-kırmızılı ekiplerle oynayacak.

İlk olarak Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Galatasaray deplasmanına çıkacak Akhisarspor, ardından lig müsabakasında Göztepe'yi konuk edecek. Ege temsilcisi 31'inci haftada Yeni Malatyaspor, 32'nci haftada Galatasaray ve 33'üncü haftada da Kayserispor karşısında ter dökecek.

Sarı-kırmızılı takımlarla oynayacağı maçlarda kupa ve ligdeki kaderini belirleyecek yeşil-siyahlıların teknik direktörü Okan Buruk, iki kulvarda da pes etmeyeceklerini söyledi.

Galatasaray ile oynanan ilk karşılaşmayı evlerinde 2-1 kaybetmelerine rağmen final umutlarını koruduklarını belirten Buruk, "Kupada Galatasaray'ı eleyebiliriz. Ligde ise toplayabileceğimiz maksimum puanları toplayıp iyi bir konumda sezonu tamamlayacağız" dedi.