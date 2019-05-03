Akhisarspor'un kader haftaları

Ergin KARATAŞ / İZMİR, ()

Spor Toto Süper Lig'de düşme hattında son sırada bulunmasına rağmen Ziraat Türkiye Kupası'nda üst üste ikinci kez finale adını yazdıran Akhisarspor, 3 hafta içinde 5 kader maçı oynayacak.

Ligde kurtuluş barajının 5 puan gerisinde bulunup her geçen hafta küme düşmeye bir adım daha yaklaşan Akhisar, 5 Mayıs Pazar günü Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. 11-12 Mayıs haftasında bu sezon kendisi gibi alt sıralardan kurtulamayan Fenerbahçe deplasmanına çıkacak yeşil-siyahlılar ardından 15 Mayıs Çarşamba günü Türkiye Kupası finalinde Sivas'ta Galatasaray'la art arda ikinci kez kupa için mücadele edecek. Dev rakipleri Fenerbahçe ve Galatasay'la aynı hafta içinde oynayacağı maçlarda hem lig, hem de kupadaki akıbetini belirleyecek Akhisarspor, sezonu Kayserispor ve deplasmandaki Konyaspor maçlarıyla tamamlayacak.

