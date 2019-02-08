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Akhisarspor'un iki farklı yüzü

AKHİSAR, () SPOR Toto Süper Lig'de son 5 maçında 4 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak galibiyete hasret kalan ve ligin dibine demir atan Akhisarspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise bambaşka bir görüntü sergiliyor. Geçen sezonun Türkiye Kupası...

Akhisarspor'un iki farklı yüzü

AKHİSAR, ()

SPOR Toto Süper Lig'de son 5 maçında 4 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak galibiyete hasret kalan ve ligin dibine demir atan Akhisarspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise bambaşka bir görüntü sergiliyor. Geçen sezonun Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonu Akhisarspor, bu sezon da gözünü kupaya dikti. Yeşil-siyahlılar Fatih Karagümrük ve Kayserispor'u eledikten sonra çeyrek final ilk maçında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup ederek 26-28 Şubat'ta deplasmanda oynayacağı rövanş maçı öncesi yarı final kapısını araladı. 
Göztepe'den devre arasında transfer edilen Cikalleshi, Kasımpaşa ağlarına bıraktığı iki golle galibiyette önemli rol oynadı. Akhisarspor'da Lopes ve Güray'ın sakatlanması ise keyifleri kaçırdı. Lopes'in omzunun çıktığını, Güray'ın ise yan bağlarında sıkıntı olduğunu dile getiren teknik patron Cihat Arslan, "Sakatlıklara üzüntülüyüm. Lopes inşallah ameliyat olmaz, önemli bir defans oyuncusu. Onu kaybetmek istemeyiz" dedi.
Ligde de iyi oynadıklarını ancak galip gelemediklerini belirten Cihat Arslan, kupanın rövanşında ciddiyeti bozmayacaklarını söyledi.

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