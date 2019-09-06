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Akhisarspor'un Hadzic hesabı tutmadı
İZMİR, () - TFF 1. Lig'de ilk 3 maçı 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle geçen Akhisarspor'da Bosna Hersekli golcü İrfan Hadzic'in ülkesinin milli takımına çağrılması teknik heyetin planlarını bozdu. Lig başlamadan 1 gün...
SPOR 06.09.2019, 09:25
İZMİR, () -
TFF 1. Lig'de ilk 3 maçı 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle geçen Akhisarspor'da Bosna Hersekli golcü İrfan Hadzic'in ülkesinin milli takımına çağrılması teknik heyetin planlarını bozdu. Lig başlamadan 1 gün önce transfer olarak kamp ve hazırlık maçlarını kaçıran golcü futbolcunun milli maçlar için sezona verilen arada takımla çalışıp adapte olmasını planlayan kurmayların hesapları Hadzic milli takıma gidince tutmadı. Bosna Hersek'in 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Elemeleri'ndeki Lihtenştayn ve Ermenistan sınavları için milli kadroya çağrılan Hadzic, Akhisarspor formasıyla 2'si ilk 11'de çıktığı 3 maçta henüz gol atamadı.
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