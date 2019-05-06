Akhisarspor umutlarını tüketti

Ergin KARATAŞ / İZMİR, ()

HENÜZ 2008 yılına kadar 3. Lig'de yer alan Manisa'nın ilçe takımı Akhisarspor, 7 sezondur mücadele ettiği Spor Toto Süper Lig'de tarihi başarıların ardından küme düşme arifesinde. Özellikle son 1 yıl içinde Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı kazanan, ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil ederek bu sezon kupada adını yeniden finale yazdıran Akhisar'a Süper Lig'de kalan 3 haftada mucizeler bile yetmeyecek. Sezon başından bu yana düşme hattından kurtulma savaşı verdiği ligde antrenörlükten teknik direktörlüğe getirilen Cem Kavçak yönetiminde Yeni Malatyaspor'a da evinde 2-0 mağlup olarak 25 puanla son sırada kalan Akigo, son 3 haftaya 15. sıradaki Göztepe'nin 8 puan gerisinde girdi. Akhisarspor, bu hafta cumartesi günü Fenerbahçe'yi yenemezse bitime 2 maç kala 1. Lig'e düşecek. Göztepe aynı saatte başlayacak karşılaşmada Sivasspor'u evinde yendiği takdirde Akigo'ya galibiyet de yetmeyecek. Akhisar, kalan tüm maçlarını kazansa bile puan tablosunda geçme ihtimali bulunan kurtuluş hattındaki tek takım olan Göztepe, 3 haftada 3 puan bile alsa küme düşecek.

FENERBAHÇE TESADÜFÜ

TÜRKİYE Kupası ve Süper Kupa sevinçleriyle başlayıp yeniden kupa finali mutluluğu yaşadığı sezonda şimdiden havlu atan Akhisar, haftaya hem düşme korkusu hem final heyacanını aynı anda yaşayacak. Geçen sezon lig ve kupa finalinde 3 kez yenerek hem şampiyonluktan hem kupadan ettiği Fenerbahçe karşısına 11 Mayıs Cumartesi küme düşme korkusuyla çıkacak Akigo, 15 Mayıs'ta ise Galatasaray'la Sivas'ta kupa şampiyonluğu maçı oynayacak.

JOSUE AÇIKLAMASI

AKHİSARSPOR'da 4 Mart'taki Alanyaspor maçı sonrası takım arkadaşlarıyla soyunma odasında arbede yaşayıp kadro dışı bırakılan Josue'nin menajerlik şirketi açıklama yaptı. Halen U21 takımıyla antrenman yapan Portekizli futbolcunun Mayıs 2020'ye kadar sözleşmesinin bulunduğunu hatırlatan Pro Eleven Portugal şirketi, açıklamada, "Kendisinin bir alt takıma gönderilme kararı Alanyaspor maçının ardından alınmış ve oyuncumuza bunun sebebiyle ilgili bilgi verilmemiştir. Josue, Akhisarspor başkanı, yöneticileri ya da herhangi bir oyuncuya hiçbir saygısızlık yapmamıştır. Oyuncumuz takıma katılmasından bu yana geçirdiği zaman ve kendisine gösterilen saygıdan ötürü çok mutludur. Kulüpten haklarının alınmasını talep etmiş ancak bu kanuni talebi bir kez daha reddedilmiştir. Bu kabul edilemez olayın üzerinden 1 ay geçmesine rağmen Akhisar yönetimiyle ortak bir nokta bulunması amacıyla bir toplantı ayarlanmış ancak bu toplantıda da yine bir sonuca varılamamıştır. Josue sözleşmesinin gerekliliklerini sadık bir biçimde 2020'ye kadar yerine getirecektir" ifadelerine yer verdi.