Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ali Koç'tan Fenerbahçe ile ilgili önemli açıklama; Bu kadarını da beklemiyorduk
Ali Koç: 621 milyon Euro...
AVCILAR'DA BİR EVDEN 25 DİNAMİT ÇIKTI
AVCILAR'DA BİR EVDEN 25 DİNAMİT...
Sağanak yağış İstanbul'da hayatı olumsuz etkiledi
Meteorolojiden önemli uyarı
Kayıp Evrim'in anne-babası tutuklandı
Kayıp Evrim'in anne-babası tutuklandı

Akhisarspor umut verdi

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, () Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da yaptığı kampla sürdüren Süper Lig temsilcisi Akhisarspor, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City ile oynadığı hazırlık maçından 0-0'lık beraberlikle...

Akhisarspor umut verdi

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, ()

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da yaptığı kampla sürdüren Süper Lig temsilcisi Akhisarspor, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City ile oynadığı hazırlık maçından 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.
Sahaya Fatih, Ömer, Mustafa, Caner, Vrsajevic, Aykut, Bilal, Güray, Onur, Larsson ve Seleznyov on biriyle çıkan Ege temsilcisi tehlikeli ataklar gerçekleştirirken, futboluyla geçer not aldı. 
Galatasaray'la 5 Ağustos'ta Konya'da oynanacak Süper Kupa finaline kadar eksiklerini gidereceklerini belirten teknik direktör Saffet Susic, takımının genel görüntüsünden memnun olduğunu dile getirdi.
Akhisarspor, Leicester City sınavının ardından yarın Al Duhail Qatar ve 29 Temmuz'da Al Hilal takımlarıyla karşı karşıya gelecek. Yeşil-siyahlılar, Avusturya'da oynadığı ilk özel karşılaşmada Rus ekibi Lokomotiv Moskova'ya 2-1 mağlup olmuştu. 

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328