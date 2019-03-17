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Akhisarspor umut tüketiyor

Ergin KARATAŞ / İZMİR, () SPOR Toto Süper Lig'deki 7'nci sezonunda düşme hattında son sıradan bir türlü çıkamayan Akhisarspor, evinde Kasımpaşa'ya karşı 2-1 öndeyken son dakikalarda yediği gollerle 3-2 mağlup oldu, kurtuluş şansını...

Akhisarspor umut tüketiyor

Ergin KARATAŞ / İZMİR, ()

SPOR Toto Süper Lig'deki 7'nci sezonunda düşme hattında son sıradan bir türlü çıkamayan Akhisarspor, evinde Kasımpaşa'ya karşı 2-1 öndeyken son dakikalarda yediği gollerle 3-2 mağlup oldu, kurtuluş şansını mucizelere bıraktı. Kazanmaya çok yaklaşmışken Kasımpaşa'nın 87 ve 90+4. dakikada bulduğu gollerle buz kesen yeşil-siyahlılar, bitime 8 hafta kala 21 puanla dipten kurtulamadı. Küme düşme korkusunu yakından hisseden Akhisar'ın sezonun ikinci yarısındaki kötü performansı ve fikstürünün zorluğu, taraftarının umutlarını azaltıyor.
Ligde son 11 maçta tek galibiyetle yetinen Akhisar, ikinci yarının en kötü performansına imza atan takım konumunda. Akigo, sezonun ikinci yarısında çıktığı 9 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 7 yenilgi aldı. İkinci yarıda 9 haftada hanesine yalnız 4 puan yazdırabilen yeşil-siyahlı ekip, bu sezon öne geçtiği Çaykur Rizespor, Bursaspor ve Trabzonspor maçlarını kaybetti. Lige verilecek 3 haftalık milli maç arasından sonra zorlu bir fikstürü bulunan Akhisarspor, kendisi gibi düşme hattında bulunan rakipleri Göztepe ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la üst üste deplasmanda oynayacak. 

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