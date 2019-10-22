Akhisarspor'u Cikalleshi ve Burhan sırtladı

İZMİR, () - TFF 1'inci Lig'de Eskişehirspor'u 2-1 yenerek 8 hafta sonunda Süper Lig potasında yer alan Akhisarspor'da, tecrübeli futbolcular Sokol Cikalleshi ve Burhan Eşer attıkları 4'er golle takımlarını sırtlayan isimler oldu. Sezon başında kadroda düşünülmeyen ancak daha sonra A takıma dahil olan Arnavut forvet Cikalleshi tecrübesini konuşturup 5 maçta 4 kez ağları sarstı. Ege ekibi 30 yaşındaki oyuncunun gol attığı 3 maçı da kazandı. Cikalleshi 1-0 galip gelinen Ekol Göz Menemenspor karşılaşmasında ve 3-1 kazanılan Hatayspor müsabakasında 1'er kez sevinç yaşadı. Akhisarspor'un Fatih Karagümrük'ü İstanbul'da 3-2 mağlup ettiği maçta da 2 gol atan deneyimli forvet, teknik direktör Mehmet Altıparmak'ın en önemli kozlarından biri haline geldi.

Yaz döneminde Osmanlıspor'dan transfer edilen kanat oyuncusu Burhan Eşer de skora önemli katkılar sağladı. Adanaspor, Bursaspor ve Hatayspor (2) maçlarında ağları sarsan 34 yaşındaki oyuncu, 8 maçın tamamında forma giydi. Toplamda 11 gol atan Akhisarspor'da bu ikili 8 kez ağları sarsarken, diğer golleri Erhan Çelenk (2) ve Aykut Çeviker kaydetti. Mehmet Altıparmak, takımından son derece memnun olduğunu söyledi. Her oyuncunun forma için büyük rekabet verdiğini anlatan deneyimli teknik adam, "Takım için mücadele eden her futbolcum benim için çok değerli. Şu ana kadar istediklerimizi yaptık. Ancak yolumuz uzun, zorlu maçlar bizi bekliyor. Herkes elinden gelen mücadelenin en iyisini ortaya koyacak" dedi.