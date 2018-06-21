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Akhisarspor transferde atağa geçecek

AKHİSAR, () YOLLARINI ayırdığı teknik direktör Okan Buruk'un yerine deneyimli çalıştırıcı Saffet Susic ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 senelik sözleşme imzalayan Süper Lig ekibi Akhisarspor, transfer çalışmalarına hız verecek....

Akhisarspor transferde atağa geçecek

AKHİSAR, ()

YOLLARINI ayırdığı teknik direktör Okan Buruk'un yerine deneyimli çalıştırıcı Saffet Susic ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 senelik sözleşme imzalayan Süper Lig ekibi Akhisarspor, transfer çalışmalarına hız verecek. Yaşanan teknik adam belirsizliği yüzünden hamle yapamayan Akigolar'ın en kısa sürede dış transferde imzaları peş peşe attıracağı bildirildi. İç transferde Barbosa, Hasan Ali, Onur ve Aykut'la yeniden anlaşan yeşil-siyahlılarda Susiç'in yönetime geniş bir liste verdiği öğrenildi.
Yeni sezonda ülkemizi UEFA Avrupa Ligi gruplarından temsil edecek Ege temsilcinin bu ayın sonuna kadar transferi şekillendireceği kaydedildi. Başkan Hüseyin Eryüksel, Boşnak teknik adamın camiaya katkı sağlayacağını belirterek, "Kendisi ile yeni bir sayfa açacağız" dedi.
Türk futbolunu çok yakından tanıyan 63 yaşındaki çalıştırıcı, İstanbulspor, Konyaspor, Ankaragücü, Çaykur Rizespor, Osmanlispor ve Alanyaspor'da görev almıştı. 

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