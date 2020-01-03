Akhisarspor transfer yasağı nedeniyle şokta

Ergin KARATAŞ / İZMİR, () - TFF 1'inci Lig'de devre arasında kadrosunu takviye etmeye hazırlanırken, FIFA kanalıyla gelen transfer yasağıyla sarsılan Akhisarspor'da taraftarlar büyük şok yaşıyor. Süper Lig'de 7 yıl boyunca mali ve sportif istikrarıyla örnek gösterilen yeşil-siyahlıların eski futbolcularına olan borçlarının detayları da ortaya çıktı. Akhisar'ın eski futbolcularından Emnes'e 970 bin Euro, Grbic'e 650 bin Euro, Dany'e 500 bin Euro, Josue'ye ise 400 bin Euro olmak üzere toplamda 2 milyon 520 bin Euro kesinleşmiş borcu olduğu öğrenildi. Günlük kurla yaklaşık 16 milyon 780 bin TL tutan rakam camiada şaşkınlık yarattı.

Akhisar'a 2017-18 sezonunda 3 yıllığına transfer olup ligde yalnız 7 maçta oynayarak gol atamayan Emnes, o dönem kadro dışı bırakıldı. Hollandalı forvetle yollar Nisan 2018'de ayrıldı. Karadağlı Grbic, 2015-16 sezonunda 10 maç Akhisar forması giydi. Takım arkadaşlarıyla 4 Mart 2019'da oynanan Aytemiz Alanyaspor maçının ardından soyunma odasında arbede yaşayan Josue, o karşılaşmanın ardından, Dany ise geçen sezon devre arasında kadro dışı kalıp aylarca bekledi. Takımdan ücretlerini tahsil edemeyen Portekizli Josue yaz döneminde, Kamerunlu Dany ise geçen eylül ayında sözleşmelerini tek taraflı feshetti.

Yönetimin yolları sorunlu ayırdığı 4 eski yabancı oyuncunun alacaklarının kulübün önüne dev transfer yasağı olarak dönmesi sosyal medyada taraftarı küplere bindirdi. Sadece geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nden toplam 7 milyon Euro civarında gelir elde eden ancak ödenmeyen alacaklar yüzünden gelen transfer yasağıyla karalar bağlayan yeşil-siyahlılarda taraftarlar özellikle aralık ayında 10 yıldır sürdürdüğü başkanlık görevini yönetimden Fatih Karabulut'a devreden Hüseyin Eryüksel'e tepki gösterdi.



