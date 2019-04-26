Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Beyoğlu'nda taciz iddiası; mahalleli sokağa döküldü
Taciz iddiası; mahalleli sokağa döküldü
Sri Lanka Sağlık Bakanlığı: Ölü sayısı 253
Sri Lanka Sağlık Bakanlığı: Ölü...
Sao Tome ve Principe'de gemi battı: 7 ölü
Sao Tome ve Principe'de gemi...
CHP'li vekiller, saldırıyla ilgili şikayetçi olup ifade verdi
CHP'li vekiller, saldırıyla ilgili şikayetçi...

Akhisarspor Teknik Sorumlusu Kavçak: Kaybedecek bir şeyimiz yok

Erhan KASIRGA / MANİSA, () ZİRAAT Türkiye Kupası'nda art arda ikinci kez finale çıktıktan sonra kümede kalma mücadelesi verdiği Spor Toto Süper Lig'de pazar günü Bursaspor'a final gibi maçta konuk olacak Akhisarspor'da Teknik Sorumlu...

Akhisarspor Teknik Sorumlusu Kavçak: Kaybedecek bir şeyimiz yok

Erhan KASIRGA / MANİSA, ()

ZİRAAT Türkiye Kupası'nda art arda ikinci kez finale çıktıktan sonra kümede kalma mücadelesi verdiği Spor Toto Süper Lig'de pazar günü Bursaspor'a final gibi maçta konuk olacak Akhisarspor'da Teknik Sorumlu Cem Kavçak, kaybedecek bir şeyleri olmadığını söyledi. Hayati öneme sahip deplasmana moralli hazırlanan yeşil-siyahlılarda Cem Kavçak, "Ligin boyu kısaldıkça alt sırada mücadele artıyor. Bu hafta alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Bursaspor ile deplasmanda karşılaşacağız. Hedefimiz her zaman olduğu gibi belli. Kazanmak için sahaya çıkacağız" dedi.
"Rakibimiz bize göre daha stresli olacak" diyen Kavçak, "Biz rahatız. Kaybedecek birşeyimiz yok. Onun için bunu avantaja çevireceğiz" diye konuştu.
Kavçak, 3 hafta önce oynayıp 1-0 kazandıkları Göztepe maçından öncede kupa sınavında ter döktüklerini hatırlatıp, "Göztepe ile oynadığımız maç öncesi kupa mesaisinde Ümraniyespor'u 1-0  yenmiştik. 4 gün sonra Göztepe'yi deplasmanda yenmeyi başardık. Şimdi yine aynı senaryo devrede. Yine kupa maçı, yine kazandık ve arada 4 gün var. Bursaspor maçını kazanıp ligde kalma yolunda bir virajı kayıpsız geçeceğiz. Takım olarak buna inandık" şeklinde konuştu. 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328