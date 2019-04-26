Akhisarspor Teknik Sorumlusu Kavçak: Kaybedecek bir şeyimiz yok

Erhan KASIRGA / MANİSA, ()

ZİRAAT Türkiye Kupası'nda art arda ikinci kez finale çıktıktan sonra kümede kalma mücadelesi verdiği Spor Toto Süper Lig'de pazar günü Bursaspor'a final gibi maçta konuk olacak Akhisarspor'da Teknik Sorumlu Cem Kavçak, kaybedecek bir şeyleri olmadığını söyledi. Hayati öneme sahip deplasmana moralli hazırlanan yeşil-siyahlılarda Cem Kavçak, "Ligin boyu kısaldıkça alt sırada mücadele artıyor. Bu hafta alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Bursaspor ile deplasmanda karşılaşacağız. Hedefimiz her zaman olduğu gibi belli. Kazanmak için sahaya çıkacağız" dedi.

"Rakibimiz bize göre daha stresli olacak" diyen Kavçak, "Biz rahatız. Kaybedecek birşeyimiz yok. Onun için bunu avantaja çevireceğiz" diye konuştu.

Kavçak, 3 hafta önce oynayıp 1-0 kazandıkları Göztepe maçından öncede kupa sınavında ter döktüklerini hatırlatıp, "Göztepe ile oynadığımız maç öncesi kupa mesaisinde Ümraniyespor'u 1-0 yenmiştik. 4 gün sonra Göztepe'yi deplasmanda yenmeyi başardık. Şimdi yine aynı senaryo devrede. Yine kupa maçı, yine kazandık ve arada 4 gün var. Bursaspor maçını kazanıp ligde kalma yolunda bir virajı kayıpsız geçeceğiz. Takım olarak buna inandık" şeklinde konuştu.