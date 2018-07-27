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Akhisarspor Teknik Direktör Susic: "Sistem değil oyuncu kalitesi önemli"

Haldun AKYÜZ / AKHİSAR, () -  YENİ sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Akhisarspor'un teknik direktörü Saffet Susic yeni sezona dair önemli açıklamarda bulundu. Avusturya'da oynanan hazırlık karşılaşmalarından Rus ekibi Lokomotiv...

Akhisarspor Teknik Direktör Susic: "Sistem değil oyuncu kalitesi önemli"

Haldun AKYÜZ / AKHİSAR, () - 

YENİ sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Akhisarspor'un teknik direktörü Saffet Susic yeni sezona dair önemli açıklamarda bulundu. Avusturya'da oynanan hazırlık karşılaşmalarından Rus ekibi Lokomotiv Moskova'ya 2-1 mağlup olup İngiltere Premier Ligi takımı Leicester City'le golsüz berabere kalan takımının iyi yolda olduğunu anlatan Susic, "Özel maçlarda çok iyi sinyaller aldım. Özellikle Leicester sınavında istediklerimizi sahaya yansıttık. Ben kendi futbol anlayışıma göre 4-2-3-1 veya 4-3-3 gibi sistemlere çok önem vermiyorum. Benim için önemli olan futbolcularımın kalitesi ve kapasitesidir" dedi. 
Akhisarspor'un Süper Lig'de kendini kanıtladığını ifade eden Boşnak çalıştırıcı, "Kulübümüz ligde 7'nci sezonuna girecek. Akhisarspor yönetimi, halkı ve taraftarları ile Süper Lig'de kendini göstermiş bir takım. Ofansif düşünerek elimdeki kadro ile 'sonuca nasıl giderim' diye düşünen felsefeye sahibim" diye konuştu.
Süper Lig şampiyonu Galatasaray'la 5 Ağustos'ta Süper Kupa finaline çıkacaklarını hatırlatan Susic sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Süper Kupa ve UEFA Avrupa Ligi maçları elbette çok önemli. Ancak 34 haftalık lig maratonu benim için ilk planda. Yeni sezonda güçlü yönetimimiz, taraftarlarımız ve kadromuzla birlikte ile olumlu bir sezon geçirmek tek amacımızdır."

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