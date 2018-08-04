Akhisarspor tarihi sınava hazır 

AKHİSAR, ()

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe'yi 3-2 yenerek tarihinde ilk kez kupayı müzesine götüren ve UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanan Akhisarspor, Süper Kupa finalinde şampiyon Galatasaray'ın karşısına çıkacak.

Yarın Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda Cüneyt Çakır'ın düdük çalacağı müsabaka saat 20.45'te başlayacak. Yeşil-siyahlılarda cezalı kaleci Lukac, sarı-kırmızılılara karşı forma giyemeyecek. Akhisarspor'da takımın başına geçen teknik direktör Saffet Susic ilk sınavını verecek. Yeni transferler Güray, Vrsajevic, Manu, Josue de görev verilmesi halinde yeşil-siyahlı formayı resmi bir maçta terletme şansı yakalayacak. Geçen sezon Akhisarspor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ve Galatasaray'a transfer olan Muğdat forma şansı bulduğu takdirde eski takımına karşı mücadele edecek.

SUSIC: "ÇOK İYİ BİR KAMP DÖNEMİ GEÇİRDİK"

Saffet Susic, Türkiye'nin en iyi ekiplerinden birine karşı mücadele edeceklerini belirterek, "Çok iyi bir kamp dönemi geçirdiğimize inanıyorum. Favori Galatasaray gözükebilir ancak biz de inançlıyız. Her zaman favoriler kazanacak diye bir kural yok. Takımımız geçen sezon her kulvarda başarılı işlere imza attı. Neden Süper Kupa'yı alamayalım? Sahada tüm gayreti göstereceğiz. Bir kez daha tarihi bir başarı elde edeceğiz, biz hazırız" diye konuştu. Akhisarspor geçen sezon Galatasaray'la ligde oynadığı iki maçı kaybetti. Yeşil-siyahlılar, Türk Telekom Stadı'nda rakibine 4-2, evinde ise 2-0 mağlup oldu. Akhisarspor, Türkiye Kupası Yarı Finali'nde ise büyük bir sürprize imza atmıştı. İlk maçı sahasında 2-1 kaybeden Ege temsilcisi İstanbul'da 2-0 kazanıp finale adını yazdırmıştı.

AKHİSARSPOR

Fatih - Lopes, Mustafa, Caner, Kadir, Barbosa, Eren, Bilal, Serginho, Güray, Seleznyov