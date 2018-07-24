Akhisarspor tam gaz

İZMİR, ()

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da yaptığı kampla sürdüren Süper Lig ekibi Akhisarspor vites yükseltti.

Bu sezon ülkemizi UEFA Avrupa Ligi gruplarında da temsil edecek yeşil siyahlılar, lig öncesi 5 Ağustos'ta Galatasaray'la Süper Kupa finaline çıkacak. Teknik direktör Saffet Susic yönetiminde günde çift idman yapan Ege temsilcisi, Avusturya'da yarın İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City ile özel maçta karşılaşacak. Akhisar, Leicester sınavının ardından 27 Temmuz'da Al Duhail Qatar ve 29 Temmuz'da Al Hilal takımlarıyla karşı karşıya gelecek. Yeşil-siyahlılar burada oynadığı ilk özel müsabakada Rusya'dan Lokomotiv Moskova'ya 2-1 yenilmişti.

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