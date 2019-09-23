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Akhisarspor sol şeritte

SÜPER Lig'den düştükten sonra iddialı hazırlandığı TFF 1. Lig'e ilk 3 haftada tutuk başlayan Akhisarspor, son maçlarda gaza bastı. Ligde sezonun ilk 3 maçını 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle geçen Akhisarspor, Menemenspor deplasmanından...

SPOR 23.09.2019, 13:15
Akhisarspor sol şeritte
SÜPER Lig'den düştükten sonra iddialı hazırlandığı TFF 1. Lig'e ilk 3 haftada tutuk başlayan Akhisarspor, son maçlarda gaza bastı. Ligde sezonun ilk 3 maçını 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle geçen Akhisarspor, Menemenspor deplasmanından sonra evinde güçlü rakiplerinden Hatayspor'u da 3-1 yenerek zirveye ortak oldu. Mutlak şampiyonluk hedefleyen yeşil-siyahlı ekip, 5 hafta sonunda 10 puana ulaşırken lider Ümraniyespor'un averajla gerisinde zirveyi paylaştı. Ligin ilk 4 maçında yalnız 3 kez penaltıdan gol bulan Akhisarspor, Hatay önünde patlama da yaptı. Yeşil-siyahlılarda daha önce 2 penaltı golü kaydeden yeni transferlerden Burhan Eşer, Hatay ağlarını 2 kez sarsıp takımın en skorer ismi oldu. Geçen hafta kadroya dönen Cikalleshi de Menemen'den sonra Hatay'ı da boş geçmedi.
Son haftalardaki çıkışlarının normal olduğunu belirten teknik direktör Mehmet Altıparmak, "Milli aradan sonra takımın daha iyi olacağını söylüyorduk. Muhammet Reis, Cikalleshi gibi geç katılan isimler bu süreçte uyum sağladı. Kaliteli takıma karşı iyi futbol oynuyoruz. Hatay maçında isteğimiz, arzumuz üst seviyedeydi. İyi futbol ve penaltı dışında gol atmak sevindirici. Şu an istediğimizi yerdeyiz, önemli rakiplerimizden birini yendik ama sadece bir maç kazandık. Lig asıl 5'inci-6'ncı hafta sonrası başlıyor. Ben buraya kadarki bölümü çok iyi geçtiğimizi düşünüyorum. İyi sonuçların devamı gelecek" dedi. Altıparmak, taraftara da teşekkür ederek, "Bizi çok iyi destekliyorlar ancak şampiyonluğa oynayan takım taraftarı stadı doldurmalı. Daha fazla taraftarımızı tribüne bekliyoruz" diye konuştu.

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