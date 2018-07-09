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Akhisarspor, Serginho'da mutlu sona ulaştı

AKHİSAR, () Akhisarspor, iç transferde Barbosa, Onur, Aykut ve Hasan Ali'den sonra Serginho ile de yeniden anlaştı. Daha önce ailevi sebepler nedeniyle Brezilya'da kalacağını bildiren 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, 1 yılı opsiyonlu 2...

Akhisarspor, Serginho'da mutlu sona ulaştı

AKHİSAR, ()

Akhisarspor, iç transferde Barbosa, Onur, Aykut ve Hasan Ali'den sonra Serginho ile de yeniden anlaştı. Daha önce ailevi sebepler nedeniyle Brezilya'da kalacağını bildiren 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık yeni sözleşmeyi kabul etti. Geçen sezon transfer olduğu Akhisarspor'da 22 lig, 4 Türkiye Kupası maçında 5 golle oynayan Serginho, Erzurum kampına katılacak. 
Dış transferde şimdiye kadar Kayserispor'dan Güray, Gençlerbirliği'nden Elvis Manu ve Osmanlıspor'dan Vrsajevic'e imza attıran yeşil-siyahlılarda başkan Hüseyin Eryüksel, adı geçen Hugo Rodallega'nın Trabzonspor'un sözleşmeli futbolcusu olduğunu, bu nedenle transferin gündemlerinde olmadığını açıkladı. Akhisarspor, Erzurum kampındaki tek hazırlık maçını 14 Temmuz'da Ankaragücü'yle oynayacak. 
GENÇLER KAMPTA
Akhisarspor'da altyapıdan gençler Halil, Sefa, Bertuğ, Onurcan ve Onur, takımla birlikte Erzurum kampında çalışıyor. Genç futbolcuların Avusturya'daki ikini etap kampına götürülüp götürülmeyecekleri performanslarına göre belli olacak. Yeşil-siyahlılardaki performansıyla A Milli Takım'a yükselen Ömer Bayram, Akhisar'daki ilk etabın ardından düğünü nedeniyle Teknik Direktör Saffet Susic'ten özel izin aldı. Ömer, Avusturya kampında takımla çalışacak.

(FOTOĞRAFLI)

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