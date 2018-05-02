Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
S&P'nin not indirimi sonrası dolar 4.11 liranın üzerinde
Not düştü Dolar 4.11 liranın...
Recep Tayyip Erdoğan, milletvekili aday adayı
Recep Tayyip Erdoğan milletvekili aday...
ABD'den IŞİD'e yönelik operasyon açıklaması
ABD'den IŞİD'e yönelik operasyon açıklaması
Musluk tamiri tartışmasında eşini bıçakladı
Musluk tamiri tartışmasında eşini bıçakladı

Akhisarspor şampiyonluk adaylarına karşı daha farklı

Onur ATIŞ / İZMİR, () Spor Toto Süper Lig'de bitime 3 hafta kala küme düşme korkusu yaşamaya başlayan Teleset Mobilya Akhisarspor, pazar günü evinde oynayacağı Galatasaray karşılaşmasına iddialı hazırlanırken, Ege ekibi bu sezon Fenerbahçe,...

Akhisarspor şampiyonluk adaylarına karşı daha farklı

Onur ATIŞ / İZMİR, ()

Spor Toto Süper Lig'de bitime 3 hafta kala küme düşme korkusu yaşamaya başlayan Teleset Mobilya Akhisarspor, pazar günü evinde oynayacağı Galatasaray karşılaşmasına iddialı hazırlanırken, Ege ekibi bu sezon Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı etkili performanslar sergiledi.
Yeşil-siyahlılar ligde Fenerbahçe'yi 2 kez yenerken, Vodafone Park'ta ise Beşiktaş'tan puan almayı bildi. Bu haftaki rakibi Galatasaray'ı da Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 2-0 mağlup eden Akhisarspor sarı-kırmızılıları eleyerek tarihinde ilk kez finale adını yazdırdı. Akhisarspor, ligin 7'nci haftasında ilk olarak evinde Fenerbahçe'yi 1-0 yenmeyi başardı. Ardından 12'nci haftada Beşiktaş deplasmanına çıkan Akhisarspor, 0-0'lık sonuçla zorlu mücadeleden puanla ayrıldı. 
Akhisarspor en büyük sürprizlerinden birini Kadıköy'de gerçekleştirdi. Ege temsilcisi, Ülker Stadı'nda şampiyonluk için yarışan Fenerbahçe'yi 3-2 devirdi. Kupanın yarı finalinde Galatasaray'la eşleşen Akhisarspor ilk maçı evinde 2-1 kaybetmesine rağmen Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti. Şampiyonluk yarışını da çok yakından etkileyecek maçta pazar günü evinde Galatasaray'la karşılaşacak Akhisarspor'da teknik direktör Okan Buruk, sahadan istedikleri sonucu alıp rahatlamak istediklerini söyledi. Buruk, 9 Mayıs'ta Diyarbakır'da Fenerbahçe ya da Beşiktaş'la kupada final maçına çıkacaklarını hatırlatarak, "Ligde durumumuzu netleştirip, finale rahat kafayla çıkmak istiyoruz" dedi. 
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314