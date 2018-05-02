Akhisarspor şampiyonluk adaylarına karşı daha farklı

Onur ATIŞ / İZMİR, ()

Spor Toto Süper Lig'de bitime 3 hafta kala küme düşme korkusu yaşamaya başlayan Teleset Mobilya Akhisarspor, pazar günü evinde oynayacağı Galatasaray karşılaşmasına iddialı hazırlanırken, Ege ekibi bu sezon Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı etkili performanslar sergiledi.

Yeşil-siyahlılar ligde Fenerbahçe'yi 2 kez yenerken, Vodafone Park'ta ise Beşiktaş'tan puan almayı bildi. Bu haftaki rakibi Galatasaray'ı da Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 2-0 mağlup eden Akhisarspor sarı-kırmızılıları eleyerek tarihinde ilk kez finale adını yazdırdı. Akhisarspor, ligin 7'nci haftasında ilk olarak evinde Fenerbahçe'yi 1-0 yenmeyi başardı. Ardından 12'nci haftada Beşiktaş deplasmanına çıkan Akhisarspor, 0-0'lık sonuçla zorlu mücadeleden puanla ayrıldı.

Akhisarspor en büyük sürprizlerinden birini Kadıköy'de gerçekleştirdi. Ege temsilcisi, Ülker Stadı'nda şampiyonluk için yarışan Fenerbahçe'yi 3-2 devirdi. Kupanın yarı finalinde Galatasaray'la eşleşen Akhisarspor ilk maçı evinde 2-1 kaybetmesine rağmen Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti. Şampiyonluk yarışını da çok yakından etkileyecek maçta pazar günü evinde Galatasaray'la karşılaşacak Akhisarspor'da teknik direktör Okan Buruk, sahadan istedikleri sonucu alıp rahatlamak istediklerini söyledi. Buruk, 9 Mayıs'ta Diyarbakır'da Fenerbahçe ya da Beşiktaş'la kupada final maçına çıkacaklarını hatırlatarak, "Ligde durumumuzu netleştirip, finale rahat kafayla çıkmak istiyoruz" dedi.

