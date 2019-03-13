Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
THY'nin Brüksel'den İstanbul'a gelen uçağı acil durum deklere etti
THY uçağı acil durum deklere...
Türkiye'nin 2018 yılı hava kirliliği raporu açıklandı
Türkiye'nin 2018 yılı hava kirliliği...
Kılıçdaroğlu'na, Bakan Soylu'ya hakaretten fezleke
Kılıçdaroğlu'na, Bakan Soylu'ya hakaretten fezleke
Üniversite de yangın, Öğrenciler korkulu anlar yaşadı
Üniversite de yangın, Öğrenciler korkulu...

Akhisarspor rövanş peşinde

Ergin KARATAŞ / İZMİR, () - Spor Toto Süper Lig'deki 7'nci sezonunda 25 hafta sonunda 21 puanla son sıradan kurtulamayıp küme düşme korkusunu yakından hisseden Akhisarspor, ligin 26'ncı haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Ege temsilcisi,...

Akhisarspor rövanş peşinde

Ergin KARATAŞ / İZMİR, () - Spor Toto Süper Lig'deki 7'nci sezonunda 25 hafta sonunda 21 puanla son sıradan kurtulamayıp küme düşme korkusunu yakından hisseden Akhisarspor, ligin 26'ncı haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Ege temsilcisi, sezonun ilk yarısında deplasmanda farklı mağlup olduktan sonra Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı 2 maçta da mağlup ettiği Kasımpaşa'yı bu hafta da puansız göndermeye kararlı. Rakibiyle sezonun ilk yarısında oynadığı maçı 5-0 kaybeden Akhisar, kupada ise Kasımpaşa'ya iki maçta da şans tanımamıştı. 
Yeşil-siyahlı ekip Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde İstanbul temsilcisini sahasında 3-1, deplasmanda ise 2-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Kurtuluş hattının 7 puan gerisinde bulunan, takımdaki önemli eksiklere rağmen final niteliğindeki 90 dakikayı kazanıp lig yarışına tutunmak isteyen Akhisar'da yönetim cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak maçın bilet fiyatlarını 6-15 TL arasında belirledi. Yeşil-Siyahlılarda kadro dışı bırakılan Fatih, Josue, sakatlığı süren Güray, Cikalleshi, Mustafa ve Eray bu hafta Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328