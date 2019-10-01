banner314

banner325

Son Dakika

Akhisarspor patladı

TFF 1. Lig'de iddialı hazırlandığı sezona tutuk başlayıp ilk 3 haftada yalnız penaltıdan 2 gol atabilen Akhisarspor, son 3 maçta patlama yaptı. Ligde çıktığı son 3 maçı kazanırken rakip fileleri 7 kez sarsan Akhisar, puan tablosunda zirveye...

SPOR 01.10.2019, 11:22
Akhisarspor patladı
TFF 1. Lig'de iddialı hazırlandığı sezona tutuk başlayıp ilk 3 haftada yalnız penaltıdan 2 gol atabilen Akhisarspor, son 3 maçta patlama yaptı. Ligde çıktığı son 3 maçı kazanırken rakip fileleri 7 kez sarsan Akhisar, puan tablosunda zirveye çıktı. Sezonun ilk haftalarında yalnız Burhan'la 2 penaltı golü bulan yeşil-siyahlılarda kulüp bulamayınca affedilip takıma dönen Cikalleshi'nin 11'e monte edilmesi ve ofans hattındaki isimlerin uyum sağlamasıyla tablo değişti.
Son 3 maçta Menemenspor'u 1-0, Hatayspor'u 3-1, Fatih Karagümrük'ü 3-2 yenen Akhisarspor'da golcüler de klaslarını konuşturdu. İlk 3 hafta kadroda bile olmayıp son 3 maçta 4 gol atan Cikalleshi, ayağının tozuyla ligdeki gol krallığı yarışına ortak oldu. Burhan da Hatay ağlarını 2 kez sarsıp gol sayısını 4'e çıkardı. Erhan ise Karagümrük deplasmanında ilk golünü attı. Akhisar'ın kadrosunda henüz siftah yapmayan Hadzic, Ergin Keleş ve Muhammet Reis gibi gol ayakları da bulunuyor.

Yorumlar (0)
25°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 01 Ekim 2019
İmsak 05:30
Güneş 06:54
Öğle 12:59
İkindi 16:16
Akşam 18:53
Yatsı 20:12
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 14
2. Fenerbahçe 6 11
3. Gazişehir 6 11
4. Trabzonspor 6 9
5. Sivasspor 6 9
6. Konyaspor 6 9
7. Galatasaray 6 9
8. Başakşehir 6 8
9. Denizlispor 6 8
10. Antalyaspor 6 8
11. Ankaragücü 6 8
12. Çaykur Rizespor 6 8
13. Malatyaspor 6 7
14. Kasımpaşa 6 7
15. Göztepe 6 6
16. Beşiktaş 6 5
17. Kayserispor 6 3
18. Gençlerbirliği 6 2
Takımlar O P
1. Akhisar Bld.Spor 6 13
2. Bursaspor 6 12
3. Ümraniye 6 11
4. Hatayspor 6 11
5. Adana Demirspor 6 10
6. Balıkesirspor 6 10
7. Keçiörengücü 6 10
8. Osmanlıspor 6 10
9. Fatih Karagümrük 6 9
10. İstanbulspor 6 9
11. Altay 6 9
12. Erzurum BB 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Altınordu 6 5
15. Menemen Belediyespor 6 4
16. Boluspor 6 2
17. Giresunspor 6 2
18. Eskişehirspor 6 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 7 21
2. Man City 7 16
3. Leicester City 7 14
4. Arsenal 7 12
5. West Ham 7 12
6. Tottenham 7 11
7. Chelsea 7 11
8. Bournemouth 7 11
9. Crystal Palace 7 11
10. M. United 7 9
11. Burnley 7 9
12. Sheffield United 7 8
13. Wolverhampton 7 7
14. Southampton 7 7
15. Everton 7 7
16. Brighton 7 6
17. Norwich City 7 6
18. Aston Villa 7 5
19. Newcastle 7 5
20. Watford 7 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 15
2. Granada 7 14
3. Atletico Madrid 7 14
4. Barcelona 7 13
5. Real Sociedad 7 13
6. Sevilla 7 13
7. Athletic Bilbao 7 12
8. Villarreal 7 11
9. Valencia 7 9
10. Real Valladolid 7 9
11. Eibar 7 8
12. Levante 7 8
13. Osasuna 7 8
14. Deportivo Alaves 7 8
15. Real Betis 7 8
16. Getafe 7 7
17. Celta de Vigo 7 6
18. Espanyol 7 5
19. Mallorca 7 4
20. Leganés 7 2