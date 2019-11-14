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Akhisarspor lige ağırlığını koyacak
AKHİSAR, () - TFF 1'inci Lig'de son haftalarda yaşadığı düşüşe engel olamayıp zirve hedefinin gerisinde kalan Akhisarspor'da Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, "Devreye kadar kalan 6 maçta lige ağırlığımızı koyacağız" dedi. Mutlak...
SPOR 14.11.2019, 10:31
AKHİSAR, () - TFF 1'inci Lig'de son haftalarda yaşadığı düşüşe engel olamayıp zirve hedefinin gerisinde kalan Akhisarspor'da Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, "Devreye kadar kalan 6 maçta lige ağırlığımızı koyacağız" dedi.
Mutlak şampiyonluk ve bekleme yapmadan Süper Lig'e dönmeyi hedefleyen yeşil-silahlılarda zorlu karşılaşmalara çıkacaklarını belirten Altıparmak, "İlk yarıyı üst sıralarda bitirmemiz şart. Ligde haftalarca zirve hattındaydık. Son 3 maçta 28 net pozisyonumuz var ancak galip gelemedik. İyi bir tempo yakaladık ve artık bunu skorlara da tekrar yansıtacağız. Ara transfer döneminde gerekli gördüğümüz birkaç takviyeyi yaparak Süper Lig hedefine yürüyeceğiz" ifadelerini kullandı.
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